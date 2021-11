Concurso de Cosplay e Batalha K-Pop com inscrições abertas em Manaus

A banca de júri será formada por profissionais renomados | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- No próximo dia 11 de novembro o Sesc Amazonas realiza a segunda edição do Cuca Sesc Festival , evento voltado aos amantes da cultura geek.

Entre as atrações do evento estão a Batalha de K-Pop e o Concurso de Cosplay, que acontecerão nos dias 13 e 14 de novembro respectivamente, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

Os três primeiros colocados nas duas competições serão premiados com troféus e brindes exclusivos. As inscrições são gratuitas. Para participar, basta acessar o site institucional do Sesc Amazonas ( www.sesc-am.com.br ) e preencher o formulário de inscrição. O concurso será realizado presencialmente no palco principal do Cuca Sesc Festival.

O desfile de cosplay, que consiste da confecção de fantasias de personagens de cultura pop (animações, quadrinhos e videogames), será realizado nas categorias infantil, de 05 a 12 anos, e jovem/adulto, a partir dos 13 anos. Já o desafio de k-pop será uma categoria única (infanto-juvenil), com 15 vagas disponíveis.

A banca de júri será formada por profissionais renomados como Cairo Vasconcelos, ator, diretor e professor de teatro; Itala Augusta, ganhadora de vários títulos regionais e nacionais de cosplay; Kammy Marçal, apresentadora geek, influencer e cosplayer; Sarah Gabriela, produtora cultural, ilustradora e quadrinista; e Toddy Cosplay, cosmaker, transformer e representante de Manaus no World Cosplay Summit, em São Paulo.

Cuca Sesc Festival

Realizado simultaneamente com a 36ª Feira de Livros do Sesc AM, o Cuca Sesc Festival irá despertar o lado geek que existe em cada um de nós. Diferente das edições digitais, nesta nova versão, os amantes da cultura geek poderão compartilhar experiências nos espaços ‘Hall Cuca’, ‘Cuca Exposed’ e na arena ‘Jogos Vorazes’ (Boardgame), com competições Just Dance, Fifa e Fliperama.

Além do duelo de gamers, a programação conta com palestras, painéis, bate-papos, shows e exposição de cosplayers. Serão dois dias de interação com estímulos à criatividade e completa imersão no universo geek.

Leia mais:

Mães e filhas compartilham o amor pela arte em Manaus

Evento do Dia do Orgulho Nerd debate temas atuais

Manaus terá feira geek com jogos e competições de k-pop e cosplay