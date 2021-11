Marília Mendonça faria Turnê das Patroas com Maiara e Maraísa em 2022

Ainda esse ano, a cantora havia voltado a fazer suas apresentações, que haviam sido paradas por conta da pandemia de Covid-19. | Foto: Divulgação

Marília Mendonça, que morreu nesta sexta-feira vítima de um acidente de avião havia anunciado, no último mês, o projeto "Festival das patroas" junto com as irmãs Maiara e Maraísa, suas grandes amigas. Ainda esse ano, a cantora havia voltado a fazer suas apresentações, que haviam sido paradas por conta da pandemia de Covid-19.



"É o grande passo das nossas vidas. A gente respira isso. E é com isso que a gente vai voltar para a estrada" disse Marília em entrevista ao "Fantástico" sobre a turnês de 2022.

Ela foi indicada ao Grammy Latino deste ano, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, justamente por esse projeto com Maiara e Maraísa. As apresentações da turnê foram anunciadas como superproduções com quatro shows de três horas de duração. Elas foram marcadas para passar pelas principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Marília estava indo para um show em Caratinga quando o avião onde estava caiu em Minas Gerais e ela veio a falecer no acidente. A assessoria afirmou que no avião estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. E que todos foram resgatados com vida. O corpo de bombeiros do estado de MInas Gerais, no entanto, segue realizando o resgate numa área de diíficl acesso e, até o momento, um homem e mais uma pessoa teriam sido resgatados sem vida.

Muitos amigos e famosos lamentam a morte nas redes sociais.

Estou aqui arrasada com a morte de @MariliaMReal - uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste. Coração negro - ( Gal Costa )

Lamento profundamente a inestimável perda de Marilia Mendonça. Mulher, artista, mãe e ícone brasileiro. Meu profundo sentimento às famílias de todas as vítimas. Que Deus acalme o coração de cada um deles- (Juliette ) em [email protected]·

Estou arrasada e em choque com a morte de Marilia Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo,pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho. #mariliamendonça - ( Daniela Mercury )

Sua estrela brilhará para sempre, descanse em paz Marília Mendonça. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião! ( Wesley Safadão)

