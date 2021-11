Etnodocs são destaque no Encontro de Cultura Popular do AM

Haverá exibição de vídeos curtos de artistas de diversos segmentos falando sobre a trajetória no mundo das artes | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A segunda edição do Amyipaguana – Encontro de Cultura Popular do Amazonas está com uma programação no canal do Youtube e nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

São etnodocumentários e depoimentos dos mestres de cultura popular de diversas manifestações culturais da capital e do interior do estado, exibidos sempre às 14h.

Entre os títulos estão “Gambá: os tambores da floresta”, do acervo da Secretaria; “Os saberes dos mestres”, de André Varela e Dante Souza; e “Barcos da Amazônia”, produzido pela antiga TV Cultura do Amazonas, hoje TV Encontro das Águas.



Há ainda “São Gabriel da Cachoeira: Conheça a história do Povo Dâw”, “Museu Magüta”, de Benjamin Constant e “A Dança do Cordão Africano”, de São Paulo de Olivença, produções do setor Audiovisual da Cultura.

Uma parte dos vídeos foi produzida pelo setor de Audiovisual da Secretaria, sob coordenação do secretário executivo Luiz Carlos Bonates, para registrar manifestações em Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Itacoatiara e São Gabriel da Cachoeira.

A partir da sexta-feira (12), haverá exibição de vídeos curtos de artistas de diversos segmentos falando sobre a trajetória no mundo das artes, sempre às 13h, em @culturadoam.

Entre os depoentes estão o Mestre Chaguinha, da capoeira; Maykon Andrade (Mayking), empreendedor e articulador cultural do movimento Hip Hop; a artista visual Soraya Nurieh; a escritora Márcia Antonelli; a artista urbana Chermie Ferreira; Zulu DJ Fino e Zulu DJ Manuel Portuga; Cléia Alves, coordenadora e sambadeira do grupo de samba de roda Vozes do Cativeiro; e Erika Tahiane, batuqueira e produtora cultural do Maracatu Pedra Encantada.

Confira a programação:

ETNODOCUMENTÁRIOS

No canal do YouTube Cultura do AM, sempre às 14h

Dia 9 (terça-feira)

Três curtas amazonenses (Anos 1960, século 20): “Igual a mim a ti”, “Um pintor amazonense” e “Plástica e movimento”, de Roberto Kahane

Dia 10 (quarta-feira)

“Bois-bumbás de Manaus – Brinquedo de São João”, de Sérgio Ivan e Gil Braga

Dia 11 (quinta-feira)

“Barcos da Amazônia”, produzido pela antiga TV Cultura do Amazonas

Dia 12 (sexta-feira)

“Amazonas no Ritmo das Águas”, produção da Rede Amazônica

Dia 13 (sábado)

“A invenção do Sertão”

Dia 14 (domingo)

“Manaus – O Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito da Praça 14 de Janeiro. Conheça a história de Keilah Fonseca e Rafaela da Silva”, produção da Secretaria

Dia 15 (segunda-feira)

“São Gabriel da Cachoeira: Conheça a história do Povo Dâw”, produção da Secretaria

Dia 16 (terça-feira)

“Museu Magüta”, de Benjamin Constant, produção da Secretaria

Dia 17 (quarta-feira)

“Dança do Cordão do Africano”, de São Paulo de Olivença, produção da Secretaria

Dia 18 (quinta-feira)

“Manaus – Parques das Tribos”, produção da Secretaria

Dia 19 (sexta-feira)

São Gabriel da Cachoeira: Bahsese – Medicina Indígena, produção da Secretaria

Dia 20 (sábado)

“Itacoatiara – Quilombo de Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa”, produção da Secretaria

Dia 21 (domingo)

“São Gabriel da Cachoeira – Maloca Baniwa”, produção da Secretaria

