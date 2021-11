Confira a programação completa da 36ª Feira de Livros do Sesc Amazonas

O acesso para a feira é gratuito e será solicitada a apresentação da carteirinha de vacinação. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Com uma extensa programação cultural, o Sesc Amazonas realiza nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro a 36ª Feira de Livros e a 2ª etapa do Cuca Sesc Festival. Os dois eventos acontecem ao mesmo tempo, das 08h30 às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, situado na Avenida Constantino Nery.

Além das atividades programadas, a feira contará com ambientes exclusivos montados para receber o público a partir das 09h.

São eles: Sala Interestelar, Espaço do Escritor, Espaço Imersão e Praça Sesquinhos que contará com oficinas de música e desenho, contação de histórias, produção de caricaturas e teatro de fantoches.



O Cuca Sesc Festival também contará com uma programação permanente composta por: Arena Just Dance (Jogo Aberto de Just Dance e FIFA); Sala Jogos Vorazes (BoardGames); Fliperama; Exposição Nerd (Hall Cuca); Exposição Lua em Pedaços e Exposição de Bonecos Gigantes (Arte com Borracha).

Confira abaixo a programação completa dos quatro dias de evento.

O acesso para a feira é gratuito e será solicitada a apresentação da carteirinha de vacinação para os visitantes que se encontram em idade compatível de imunização.

O programa Mesa Brasil do Sesc também estará presente para arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social. Participe!

36ª Feira de Livros

Dia 11/11 (Quinta-feira)

Café Literário

08h30 às 18h – BiblioSesc

13h30 às 16h – Oficina de Lettering com Bárbara Dias

16h – Mesa Temática (Tema: “A magia da leitura e a escritura para crianças e jovens – questões sobre um diálogo de ambiguidades” com Leyla Leong, Alessandra Leite e José Almerindo)

18h – Palestra de Abertura (Tema: “Ernesto Penafort – Além do verbo azul” com Zemaria Pinto)

20h30 – Sarau Poético “O poeta do azul e seu canto de esperança” com Dori Carvalho

Palco Multiverso

09h – Chocolate Show

10h30 – Intervenção Literária (CIA Espatódea Trupe)

13h30 – Intervenção de Música (CIA Espatódea Trupe)

15h – Animekê com o recreador Nilthon Montenegro

17h – Intervenção Literária (CIA Espatódea Trupe)

19h – Cerimonial de Abertura da 36ª Feira de Livros

19h40 – Apresentação Musical (Banda Manauense)

Dia 12/11 (Sexta-feira)

Café Literário

08h30 às 18h – BiblioSesc

09h às 11h - Oficina de Lettering com Bárbara Dias

16h - Mesa Temática (Tema: “Cultura e ancestralidade no Amazonas – a presença indígena e a busca pela identidade regional” com Marcivana Sateré, João Paulo Tukano e Jayme Diakara)

19h – Mesa Temática (Tema: “A literatura e a construção de sentidos no mundo – o lugar do escritor numa sociedade em crise” com José Castello, Cláudio Fonseca e Thiago Ronney)

Palco Multiverso

09h – Chocolate Show

10h30 – Intervenção Literária com Roger Castro (CIA Espatódea Trupe)

13h30 - Intervenção de Teatro (CIA Espatódea Trupe)

15h – Contação Interativa de História e Criação de História Coletiva com Projeto Kombina

17h – Palestra: Geracionalidade e Direitos do Idoso com Douglas Rosa

17h – Intervenção Literária (Mezanino)

19h – Apresentação Cuca Sesc Festival 2021

19h30 – Apresentação Musical com a Banda GameBoss

Dia 13/11 (Sábado)

Café Literário

08h30 às 18h – BiblioSesc

09h às 11h - Oficina de Fanzine com Lorena Souza

16h – Mesa Temática (Tema: “Manaus e sua constituição cultural – memória e arquitetura” com Otoni Mesquita, Auxiliomar Ugarte e Edilene Mafra)

19h – Mesa Temática (Tema: “Ernesto Penafort – vida literária e poesia” com Rita Barbosa, Marcos Krunger e Carlos Guedelha)

Palco Multiverso

09h – Chocolate Show

10h30 – Intervenção Literária (CIA Espatódea Trupe)

13h30 – Oficina: Sua cidade vale um livro (Projeto Kombina)

14h30 – Intervenção de Dança (Espaço Sesquinhos)

15h30 – Gincana Geek com o recreador Nilthon Montenegro

17h – Batalha de K-Pop (Cuca Sesc Festival)

19h – Apresentação Cuca Sesc Festival 2021

19h30 – Apresentação Musical com a Banda GameBoss

Dia 14/11 (Domingo)

Café Literário

08h30 às 18h – BiblioSesc

13h30 às 15h30 – Oficina de Quadrinhos com Lorena Souza

16h – Mesa Temática (Tema: “O Clube da Madrugada e a presença poética de Ernesto Penafort” com Afranio de Sá, Elson Farias e Mazé Mourão)

18h – Mesa Temática (Tema: “Palavra e expressão literária – a experiência da criação” com Marcelino Freire, Suzana Vargas e Simão Pessoa)

19h – Palestra de Encerramento (Tema: “A cultura popular e o imaginário regional como fundamento e expressão de uma encantaria literária amazônica” com João Paes Loureiro e Arnaldo Garcez)

20h30 – Sarau Poético de Encerramento “De azul, encantaria e beleza se faz a poesia” com Dori Carvalho

Palco Multiverso

09h – Chocolate Show

10h30 – Intervenção Literária (CIA Espatódea Trupe)

14h30 – Intervenção Sesquinhos (Circo)

14h30 – Desfile de Cosplay (Cuca Sesc Festival)

19h – Encerramento e Show com Nícolas Jr

Cuca Sesc Festival

Dia 11/11 (Quinta-feira)

09h às 10h – Arena Just Dance (FIFA)

11h às 12h – Batalha Just Dance

13h30 às 14h30 – Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Sâmela Hidalgo)

15h às 16h – Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Shiko)

16h30 às 18h - Sala Cuca Exposed (Workshop Empire Diorama)

Dia 12/11 (Sexta-feira)

09h às 10h – Arena Just Dance (FIFA)

11h às 12h – Batalha Just Dance

13h30 às 14h30 - Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista TY Silva)

15h às 16h - Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Guilherme Infante)

16h30 às 18h - Sala Cuca Exposed (Workshop Arte com Borracha)

Dia 13/11 (Sábado)

09h às 10h – Arena Just Dance (FIFA)

10h30 às 11h30 – Batalha Just Dance

13h30 às 14h30 - Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Paloma Diniz)

15h às 16h - Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Belle Felix)

Dia 14/11 (Domingo)

09h às 10h – Arena Just Dance (FIFA)

10h30 às 11h30 – Batalha Just Dance

13h30 às 14h30 - Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Levi Trindade)

15h às 16h - Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Carol Pimentel)

