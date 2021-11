Espaço Imersão marca a 36ª Feira de Livros do Sesc Amazonas

O participante será convidado a embarcar em experiências sensoriais estimuladas a partir de animações gráficas em alta definição. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Com mais de 15 metros de comprimento, o Espaço Imersão será umas das atrações principais da 36ª edição da Feira de Livros do Sesc Amazonas. Nele, o participante será convidado a embarcar em experiências sensoriais estimuladas a partir de animações gráficas em alta definição, com estrutura tecnológica capaz de simular chuva, brisa, sol, cheiros e muito mais!

Os cenários que serão projetados como o amanhecer e o anoitecer dentro da Floresta Amazônica, são inspirados no tema da feira este ano que é "O infinito de um instante", em homenagem às obras do poeta amazonense Ernesto Penafort.

A atração faz parte da programação da Feira de Livros do Sesc Amazonas que será realizada entre os dias 11 e 14 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques (Avenida Constantino Nery), das 08h30 às 21h.



A entrada para o Espaço Imersão é gratuita e o ambiente conta com estrutura acessível para cadeirantes.

As sessões terão duração de 10 minutos e um número máximo de até 15 participantes por sessão. A experiência conta, ainda, com a narração do renomado escritor e curador da feira, Tenório Telles.

Praça Sesquinhos

Nesta edição da Feira de Livros, as crianças terão um espaço especial com a Praça Sesquinhos.

Um ambiente lúdico e aconchegante que contará com gibiteca, esquetes, intervenções artísticas, área de lazer para a família, contação de história e oficinas de artes visuais com o artista Adriel Castro e com o premiado projeto "Arteiros Saudáveis", da diretora de arte e artista visual Carol Calderaro e do artista visual J. Pierri.

Serviço:

O quê: 36ª Feira de Livros do Sesc / Cuca Sesc Festival

Quando: 11 a 14 de novembro

Horário: 8h30 às 21h

Onde: Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

Informações: (92) 3198-2000

