Encontro de Cultura Popular conta com palestras e oficinas

MANAUS (AM)- A segunda edição do Amyipaguana – Encontro de Cultura Popular do Amazonas está com uma programação gratuita de palestras e oficinas até o dia 24 de novembro.

Com atividades pelo Youtube, as programações acontecem no Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito, localizado na avenida Japurá, na Praça 14, e no Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro.

O projeto faz parte do programa +Cultura, um pacote de ações voltadas à cultura e à economia criativa, anunciado pelo governador Wilson Lima.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a iniciativa tem como objetivo ressaltar a cultura popular de raiz.

" Parte da programação vem para reforçar os temas abordados na primeira edição do evento. Estamos falando novamente de algumas manifestações para ampliar o alcance a partir da questão estrutural e ideológica " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

Entre as palestras, que serão transmitidas pelo Youtube, estão os temas “A Cultura Afro-Amazônica no Baixo Amazonas”, com Marcos Moura; “Sons da natureza Amazônia na paisagem cultural das margens por objetos sonoros”, com Eliberto Barroncas; “O Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito”, com Rafaela da Silva e Keilah Fonseca; “A Cultura Popular do Alto Solimões”, com Tharcísio Cruz; e “As Culturas Populares (Afro) Amazônicas: pensando a diáspora africana”, com Mestre Bel.

Haverá ainda o Encontro Percussivo “Tambores de todos os cantos”, com vários mestres | Foto: Michael Dantas

A programação tem oficinas de Tambor de Crioula, com Mestre Castro; de Hip Hop, com MC Fino; de Teatro de Rua, com Nonato Tavares; de Afoxé, com Mestre Plínio; de Capoeira Regional, com Mestre Mago; e de Samba de Roda, com Mestre Augusto.

Haverá ainda o Encontro Percussivo “Tambores de todos os cantos”, com vários mestres, todos no CCPJ, além da oficina de Boneca Abayomi, com Rafaela da Silva e Keilah Fonseca, que acontecerá no Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito.

Confira:

Quarta-feira (10): 15h – Palestra “O Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito”, com Rafaela da Silva e Keilah Fonseca- Youtube (Cultura do AM);

19h – Oficina de Boneca Abayomi, com Rafaela da Silva e Keilah Fonseca. Local: Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito (Avenida Japurá, Praça 14);

Quinta-feira (11): 15h – Palestra “Sons da natureza Amazônia na paisagem cultural das margens por objetos sonoros”, com Eliberto Barroncas- Youtube (Cultura do AM);

Sábado (13): 14h30 – Oficina de Maracatu; 17h30 – Oficina de Percussão Popular; 19h30 – Oficina de Ritmos Amazônicos- Local: Centro Cultural Palácio da Justiça;

Segunda-feira (15): 15h – Palestra “A Cultura Popular do Alto Solimões”, com Tharcísio Cruz, no Youtube (Cultura do AM);

Terça-feira (16): 17h30 – Oficina Tambor de Crioula, com Mestre Castro; 19h30 – Oficina de Hip Hop, com MC Fino, local Centro Cultural Palácio da Justiça;

Quarta-feira (17): 15h – Palestra “O Teatro de Rua”, com Nonato Tavares, no Youtube (Cultura do AM);

Quinta-feira (18): 17h30 – Oficina “Teatro de Rua”, com Nonato Tavares, no Centro Cultural Palácio da Justiça;

Sexta-feira (19): 17h30 – Oficina de Afoxé, com Mestre Plínio; 19h30 – Oficina de Capoeira Regional, com Mestre Mago- no Centro Cultural Palácio da Justiça;

Domingo (21): 15h – Oficina de Samba de Roda, com Mestre Augusto; 17h – Oficina de Frevo, com Mestre Mago- no Centro Cultural Palácio da Justiça;

Segunda-feira (22): 14h – Oficina de Tambor de Crioula, com Mestre Castro;14h – Oficina de Capoeira de Angola, com Mestre Plínio, no Centro Cultural Palácio da Justiça;

Terça-feira (23): 14h – Oficina de Capoeira da Angola, com Mestre August; 14h – Oficina de Afoxé, com Mestre Plínio, no Centro Cultural Palácio da Justiça;

Quarta-feira (24)- 14h – Palestra “As Culturas Populares (Afro) Amazônicas: pensando a diásporo africana, com Mestre Bel, no Youtube (Cultura do AM); 18h30 – Encontro Percussivo “Tambores de todos os cantos” no Centro Cultural Palácio da Justiça.

