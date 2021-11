Lucas Oliveira e Alê Pavanello brilham em clipe no RJ

O registro teve como locação a praça Mauá, onde está localizado o Museu do Amanhã | Foto: Divulgação

RIO DE JANEIRO (RJ)- "Hit Envolvente" já está disponível no YouTube. As gravações do videoclipe de Alê Pavanello e Lucas Oliveira agitaram o Rio de Janeiro e o resultado já pode ser visto nas plataformas de streaming.

Assista o clipe de Hit Envolvente pelo link https://youtu.be/HWtJZC-jvjQ

O registro teve como locação a praça Mauá, onde está localizado o Museu do Amanhã, e o Becky Studio, em Santa Teresa, bairro tradicional e badalado no Rio de Janeiro.

Além disso, a amazonense que é Vice Miss Bumbum Brasil e Musa da Mangueira, Juh Campos também fez participação especial no clipe.

De acordo com o empresário e diretor da Fly Produções, Marcelo Lins, a ideia é promover o intercâmbio entre artistas da Amazônia e a cena do entretenimento no eixo Rio-São Paulo.

" Nosso intuito é, cada vez mais, abrir espaço no cenário nacional para os talentos regionais " Marcelo Lins, empresário e diretor

O clipe tem direção do carioca Mickael Ramos, um dos responsáveis pela coreografia do DVD Hello Mundo de Ludmila. Nas imagens, Alê e Lucas interagem e dançam em frente ao Museu do Amanhã, cartão postal da megalópole.

Juh Campos, residente na cidade há cinco meses, também empresta sua beleza e rebolado ao clipe que promete estourar no país inteiro. Além disso, em estúdio, quatro bailarinos orquestrados por Mickael compõem as cenas impactantes.

Juh Campos participou do clipe com muito rebolado | Foto: Divulgação

A captação e edição é assinada pelo filmaker carioca Jhuan Martins. "Estamos muito felizes e gratos por esta oportunidade. É um sonho realizado. As imagens estão de altíssima qualidade e tenho certeza que está à altura de outros trabalhos nacionais", dispara Alê.

Leia mais:

Gloss leva representatividade LGBTQI+ do Norte para o Brasil

Saiba quem é o novo amor de Anitta