Poeta Ernesto Penafort recebe homenagem na Feira do Sesc

Manaus(AM) - Neste ano, a 36ª Feira de Livros do Sesc Amazonas tem como tema “O infinito de um instante” em homenagem ao poeta amazonense Ernesto Penafort.

O evento será realizado a partir desta quinta-feira (11) e segue até domingo (14/11), das 08h30 às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

O curador da feira, Tenório Telles, ressalta que o homenageado é um dos autores mais importantes da literatura do Amazonas.



" Ele ficou conhecido como o poeta do azul, pois muitas de suas obras têm como palavra-chave o azul, como referência à espiritualidade, à transcendência e aos aspectos positivos da vida. " Tenório Telles, curador da feira

O seu primeiro livro, Azul geral (1973), foi reeditado em 2005, em edição comemorativa aos 50 anos do Clube da Madrugada pela editora Valer, uma das participantes da Feira de Livros.

Nessa obra, que estará à venda no evento, os versos refletem o inconformismo diante da realidade, preocupação humana e anseio de liberdade.

Sua poesia se situa no contexto dos anos 70 do século passado, época de opressão e cerceamento das liberdades.

O homenageado

Ernesto nasceu em 1936 e faleceu em 1992. | Foto: divulgação

Ernesto Penafort nasceu em Manaus, Amazonas, em 27 de março de 1936 e faleceu na mesma cidade em 3 de junho de 1992.

Fez seus estudos em Manaus, formando-se em advocacia pela Faculdade de Direito do Amazonas.

Era jornalista, poeta, contista. Morou 11 anos no Rio de Janeiro e só não se formou em Ciências Sociais pela Universidade do Brasil porque se desentendeu com um professor faltando um ano para concluir o curso.

Foi redator da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e da Folha de São Paulo. Voltando para Manaus, trabalhou na Fundação Cultural do Amazonas. Pertenceu ao Clube da Madrugada.

Entre suas principais obras poéticas, estão: Azul geral (1973), A Medida do azul (1982), Os limites do azul (1985) e Do verbo azul (1988).

Programação

Dia 11/11 (Quinta-feira)

Café Literário

08h30 às 18h – BiblioSesc

13h30 às 16h – Oficina de Lettering com Bárbara Dias

16h – Mesa Temática (Tema: “A magia da leitura e a escritura para crianças e jovens – questões sobre um diálogo de ambiguidades” com Leyla Leong, Alessandra Leite e José Almerindo)

18h – Palestra de Abertura (Tema: “Ernesto Penafort – Além do verbo azul” com Zemaria Pinto)

20h30 – Sarau Poético “O poeta do azul e seu canto de esperança” com Dori Carvalho

Palco Multiverso

09h – Chocolate Show

10h30 – Intervenção Literária (CIA Espatódea Trupe)

13h30 – Intervenção de Música (CIA Espatódea Trupe)

15h – Animekê com o recreador Nilthon Montenegro

17h – Intervenção Literária (CIA Espatódea Trupe)

19h – Cerimonial de Abertura da 36ª Feira de Livros

19h40 – Apresentação Musical (Banda Manauense)

Cuca Sesc Festival

09h às 10h – Arena Just Dance (FIFA)

11h às 12h – Batalha Just Dance

13h30 às 14h30 – Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Sâmela Hidalgo)

15h às 16h – Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Shiko)

16h30 às 18h - Sala Cuca Exposed (Workshop Empire Diorama)

