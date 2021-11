Manaus recebe o 1º Festival Amazon Moving de Boi-Bumbá

Ao todo, 60 dançarinos devem competir no Festival em três categorias de dança | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Artistas da dança e da música atuantes no ritmo da Amazônia, o Boi-Bumbá, ganham holofotes durante o 1º Festival Amazon Moving.

O Festival abre espaço para os talentos locais e de outros estados, nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro, no Teatro Manauara no Manauara Shopping.

A cadeia produtiva e criativa que depende do Festival Folclórico de Parintins, teve grandes prejuízos diante da pandemia do Covid-19.

" Com isso, o Festival vem para movimentar esses artistas e trazer fôlego ao mercado de trabalho que depende dessa cultura " Leonardo Castelo, Diretor do Festival

Ao todo, 60 dançarinos devem competir no Festival em três categorias de dança. Já na categoria música, 20 toadas foram selecionadas após curadoria.

" As toadas já estão pré-produzidas e na semana que vem, já começam os ensaios dos Intérpretes das toadas classificadas com a Banda do Festival. E, na semana do evento, os grupos, quartetos, Trios e duplas de dançarinos também devem fazer o reconhecimento e a marcação de palco para os dias do evento " Leonardo Castelo, diretor

Além da oportunidade para expor novos trabalhos, o Festival tem outro incentivo, que é a premiação em dinheiro. De acordo com o Coordenador Geral, Rivaldo Pereira, serão distribuídos em premiação o total de R$ 50 mil reais.

Protocolos sanitários estão asseguradas pela organização para a realização do Festival. “Além disso, todo o trabalho será transmitido via Live, pelo Facebook da empresa organizadora do Festival, portanto sem a presença de público externo; apenas os participantes”, ressalta Rivaldo Pereira.

A comissão julgadora é composta por oito jurados divididos entre as duas categorias: Música e Dança. "São profissionais reconhecidos em suas respectivas áreas de atuação", enfatiza Leonardo Castelo.

O encerramento do 1º Festival Amazon Moving terá um show especial dos cantores David Assayag e Leonardo Castelo cantando as melhores de Garantido e Caprichoso", antecipa Rivaldo.

Este projeto foi contemplado pelo PROGRAMA CULTURA CRIATIVA – 2020 / Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana” Do Governo Do Estado Do Amazonas, Com Apoio Do Governo Federal – Ministério Do Turismo – Secretaria Especial Da Cultura, Fundo Nacional De Cultura.

