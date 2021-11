David Almeida anuncia Luan Santana como atração do réveillon em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Luan Santana será a atração nacional do show de réveillon 2022, na Ponta Negra, em Manaus. O anúncio foi feito pelo Prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), durante evento de lançamento do programa “Empreendedorismo Rural”, no quilômetro 8, da rodovia federal BR-174 (Manaus – Boa Vista), na manhã desta quinta-feira (11).

Segundo o prefeito, o diretor-presidente da Manauscult Alonso Oliveira confirmou, nesta manhã, a atração nacional para a festa da virada do ano e informou que o tamanho da festa dependerá do avanço da vacinação e da diminuição dos índices de contágio.

Além da tradicional festa de fim de ano na praia da Ponta Negra, também terá o "Réveillon Gospel", que deve acontecer no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo.

" Teremos o réveillon na praia da Ponta Negra, com o Luan Santana, e o Réveillon Gospel que é uma novidade que será feita no Sambódromo. O tamanho desses eventos estarão condicionados a partir da vacinação e a diminuição dos índices de contágio da Covid-19. " David Almeida, Prefeito de Manaus

David Almeida ainda destacou que 70% da população de Manaus já está com esquema vacinal completo, ou seja, com as duas doses da vacina contra a covid-19. Ele afirma que quando Manaus ultrapassar a porcentagem, aí sim, poderá flexibilizar o uso de máscaras em espaços abertos.

"Nós já estamos com 70% da população vacinada com o esquema completo, mas temos que ter a cautela até para fazermos esses eventos, em função do muito que Manaus já sofreu. Acredito que com mais duas semanas, passando dos 80%, já dá pra liberar o uso de máscaras em ambientes abertos", declarou.

Essa será a segunda vez que o cantor se apresenta na capital. No réveillon 2019, a festa na Ponta Negra também recebeu Luan Santana.

