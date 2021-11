Atores interpretam casal ‘Belle Époque’ e agitam exposição em Manaus

A intervenção foi protagonizada pelos atores Thainá Valente e Weldson Rodrigues | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O clima da Belle Époque “tomou conta” da exposição “Faces da Nossa História”, em um centro comercial localizado no bairro São José, zona Leste Manaus. A mostra comemorativa dos 129 anos da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) e 128 anos do Diário Oficial do Amazonas (DOE), recebeu uma intervenção artística com atores representando um casal à moda antiga, dos tempos da fundação da IOA, em 1892, e do auge do Ciclo da Borracha no Amazonas.

A intervenção, protagonizada pelos atores Thainá Valente e Weldson Rodrigues, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, convidou o público a visitar a exposição.

Um grupo de estudantes que visitava o local registrou com fotos a intervenção artística e ficou entusiasmado para conhecer a mostra “Faces da Nossa História”. “É algo bem interessante, agrega bastante. Podemos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o nosso passado e a nossa história no Amazonas”, disse o estudante Nicolas Moisés, de 17 anos.

A mostra “Faces da Nossa História” é uma realização do Governo do Amazonas e retrata a memória, a cultura e a identidade do Estado por meio das leis e decretos publicados em quase 130 anos de existência do Diário Oficial.

São 18 expositores com diferentes elementos visuais e símbolos locais retratando a arte e a cultura, a natureza e o turismo, a indústria e a economia, povos tradicionais, a história da Imprensa Oficial, bem como tombamentos de prédios e reconhecimentos de títulos de patrimônio como os Bois de Parintins, o Teatro Amazonas, o sanduíche X-Caboquinho e as cachoeiras de Presidente Figueiredo.

A professora Zilma Castro, de 55 anos, reforçou o cunho informativo e educacional da mostra. “Eu trabalhei a história de Manaus com os meus alunos durante o aniversário da cidade. Agora vou visitar a exposição e vou tentar trazê-los aqui para conhecer também. Estou levando a revista da exposição, vou fotografar e mostrar para a direção da nossa escola”, disse.

“Faces da Nossa História” fica em cartaz no Piso L3 do Shopping Grande Circular até 15 de novembro, data do aniversário de 128 anos do Diário Oficial. O horário de visitação é de segunda a sexta, das 9h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Para mais informações e conteúdos exclusivos sobre a exposição, basta acessar o link.

Imprensa Oficial

Em 2021, a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) completou 129 anos. Hoje uma autarquia do Governo do Estado, possui atribuição de publicar o Diário Oficial, de produzir serviços gráficos e editoriais para órgãos públicos e de gerir acervos institucionais.

Desde então, em quase 130 anos de existência, a IOA e o Diário Oficial vêm testemunhando importantes pontos da história do país e do Amazonas, passando por mudanças significativas e acompanhando a evolução das tecnologias e a modernização de processos, atividades e serviços de informação.

