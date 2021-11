Mundo Bita apresenta musical especial de Natal em Manaus

o Papai Noel também se junta à turminha nessa apresentação | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Depois de um ano longe das apresentações natalinas, Bita, Flora, Lila, Dan e Tito, do Mundo Bita, retornam aos palcos com o a versão de Natal do show “Dentro do Mundo lá Fora – Especial de Natal”, dia 04 de dezembro (sábado), em sessões às 15h (extra) e 17h30, no Teatro Manauara, localizado no Piso Buriti, do Manauara Shopping, em Manaus.



Os ingressos já estão à venda pelo site www.baladaapp.com.br e nas lojas físicas da Oba Ingressos, no Manauara Shopping (Teatro Manauara) e no Shopping Millenium ( na frente da Bemol).

| Foto:

Musical



Neste musical, que foi todo produzido em formato seguro para as famílias e seguindo as recomendações da OMS, o Papai Noel também se junta à turminha nessa apresentação que vai reforçar uma mensagem que é essência do fenômeno infantil: o incentivo às brincadeiras ao ar livre, a amizade entre as crianças e, ao mesmo tempo, a importância de seguir as medidas sanitárias na nova realidade na pandemia.

“É importante que a criança descubra o mundo através do contato direto com as plantas, os bichos e outras pessoas. Desde os primeiros clipes, o Mundo Bita aborda a necessidade do indivíduo se desenvolver no ambiente externo. Nesse momento de pandemia, sabemos que precisamos readaptar a interação social, sem deixar de lado o cuidado que devemos ter uns com os outros”, explica Chaps Melo, sócio da Mr. Plot e compositor das músicas.

| Foto:

Vinte canções consagradas estão no repertório do Show do Bita - Especial de Natal contará com “Palco de brinquedos”, “Eu quero ver você me pegar”, “Coragem”, “Fundo do mar”, “Troca roupa”, “Insetos”, “A amizade”, “A boneca e o boneco”, “A diferença é o que nos une”, “Magia das cores”, “Onde se fabrica o pensamento”, “Trem das estações”, “Palhaçada”, “Viajar pelo Safari”, “Meu pequeno coração”, “Voa, voa passarinho”, “Nem tudo que sobra é lixo”, “Fazendinha”, “Natal do Bita” e “Dinossauros”.



SERVIÇO:



O QUE: Mundo Bita apresenta o show “Dentro do Mundo Lá Fora – Especial de Natal”

QUANDO: 04/12/2021 (sábado) – 15h e 17h30

ONDE: Teatro Manauara – Piso Buriti do Manauara Shopping.

QUANTO: R$65 meia e ingresso social (valor de meia + doação de 1kg de alimento não perecível).

PONTOS DE VENDAS: site: www.baladapp.com.br

E Bilheteria Oba Ingressos no Teatro Manauara, no Manauara Shopping. Funciona: de 10h às 22h, de segunda à sábado e 14h às 21h, aos domingos. Loja Oba Ingressos no Shopping Millenium, em frente a loja Bemol - Funciona: de 09h às 21h de segunda à sábado e 12h às 18h, aos domingos.

INFORMAÇÕES: (92) 3342 8032

OBSERVAÇÃO:

- Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam e ficam no colo dos responsáveis.

- COMPROVAÇÃO VACINAL OBRIGATÓRIA

Obedecendo às determinações do Governo do Estado do Amazonas, através do decreto 44.581 de 22 de setembro de 2021, a capacidade máxima do salão de espetáculos será de 75%, ficando obrigatória a apresentação do comprovante de imunização, com dose única, as duas doses ou primeira dose, dentro do intervalo para aplicação da segunda dose contra a COVID-19.

- QUEM PAGA SOCIAL* - Todos aqueles que deveriam pagar ingresso de inteira, mas irá entrar na campanha de doação de alimento para a instituição Casa dos Filhos.