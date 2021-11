Coral da Semulsp canta no Teatro Amazonas

O grupo se apresentou pela primeira vez no palco do Teatro Amazonas e | Foto: Altemar Alcântara / Semulsp

MANAUS (AM)- Trinta vozes do coral da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) entoaram cantos de alegria, nesta quinta-feira (11), no Teatro Amazonas, Centro, durante a comemoração dos 35 anos de carreira do músico Carlinhos Bandeira. A entrada do evento foi gratuita.

O grupo se apresentou pela primeira vez no palco do Teatro Amazonas e interpretou a música “We Are The World”, composta por Michael Jackson e Lionel Richie, e que foi adaptada pelo produtor musical Carlinhos Bandeira com o nome “A Hora Chegou”.

O titular da Semulsp, Sabá Reis, destaca a honra e a emoção de levar os garis para se apresentarem no palco do Teatro Amazonas e de conhecerem o icônico teatro de Manaus.

" Essa é uma homenagem para todos os garis. E eu quero agradecer ao Bandeira, uma lenda musical da nossa terra e que começou a carreira musical com o saudoso Zezinho, do Carrapicho. Ele convidou o nosso coral, que foi formado num evento da Semulsp, a ‘Festa das Luzes’. E isso é muito bacana, porque parte dos convidados, que ocuparam o teatro hoje, são garis. É algo inesquecível " Sabá Reis, titular da Semulsp

Para o músico Carlinhos Bandeira, foi uma honra ter feito a adaptação da canção para a Semulsp e ver os “Garis da Alegria” cantando. “A apresentação do coral da Semulsp foi emocionante, tudo muito lindo”, destaca.

A gari Jasmine Vasques, de 40 anos, nunca tinha entrado no Teatro Amazonas, e para ela a visita ao local é a realização de um sonho. “Nunca tinha tido a oportunidade de entrar no teatro por falta de tempo, sempre trabalhei muito. Eu realizei este sonho hoje”, comenta.

