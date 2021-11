Manaus confirma Fernandinho e Leonardo Gonçalves em Réveillon Gospel

Haverá ainda exigência do passaporte de vacina, na qual as pessoas deverão ter o ciclo vacinal completo | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Foi confirmado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, o Réveillon da cidade. Os eventos serão realizados em duas frentes diferentes: a tradicional, na Ponta Negra, e um gospel, no entorno da Arena da Amazônia.

Entre as atrações já confirmadas estão Luan Santana, Fernandinho e Leonardo Gonçalves, além de bandas e cantores locais.

" Teremos dois réveillons em Manaus. O já tradicional na Ponta Negra e um gospel, no entorno da Arena da Amazônia. Na Ponta Negra, teremos como atração nacional o cantor Luan Santana. Já na arena, teremos Fernandinho e Leonardo Gonçalves. Ainda estamos planejando outros pontos pela cidade. A festa também contará com o brilho dos artistas locais. Esperamos que até lá, já tenhamos avançado na vacinação, e assim vamos conseguir aproveitar a virada de ano de uma maneira segura e alegre, devolvendo o sorriso à população de Manaus " David Almeida, prefeito de Manaus

Segundo o prefeito, a capacidade de lotação de pessoas nos dois locais será de no máximo 50%, conforme o decreto estadual.

Haverá ainda exigência do passaporte de vacina, na qual as pessoas deverão ter o ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única) contra a Covid-19.

A realização do Réveillon em outras áreas da cidade depende do avanço do esquema vacinal contra a Covid-19.

Fernandinho

O cantor gospel é um dos mais requisitados para shows em Manaus. Ele é pastor e também compositor.

Conhecido pelas músicas "Faz Chover", "Galileu" e "Uma Nova História", Fernandinho lançou há uma semana a canção "Filho" com participações de Asafe Santos, Mariah Santos e Abner Santos, todos filhos do compositor.

Veja o clipe de "Filho"

Fernandinho | Filho Feat. Mariah, Asafe e AbnerInscreva-se no meu canal: https://bit.ly/FernandinhoMinisterioFazChover--Ouça Filho Nas Plataformas Digitais: ... | Autor: Fernandinho Ministério Faz Chover





Leonardo Gonçalves

Conhecido pela interpretação da música "Getsêmani", Leonardo Gonçalves se apresenta no Réveillon Gospel.

Seu primeiro registro foi lançado em 2002, chamado Poemas e Canções, pela gravadora Novo Tempo.

Cinco anos depois, produziu Viver e Cantar, com o qual foi indicado em várias categorias do Troféu Talento e iniciou a expansão de sua música para o grande público.

Em 2010, após descobrir-se judeu, lançou Avinu Malkenu, gravado em hebraico e aramaico. Princípio e Fim, lançado em 2012 pela Sony Music Brasil, deu força à sua carreira musical, especialmente pelas músicas "Novo" e "Sublime" e foi aclamado pela crítica.

Leonardo ainda gravou o ao vivo Princípio (2014), além de várias colaborações com outros artistas, singles e um EP como trilha sonora dos filmes evangélicos Você Acredita? e Ressurreição.

Veja o clipe de Getsêmani

vídeo oficial de "Getsêmani" de leonardo gonçalves.ouça no álbum "Princípio": https://smb.lnk.to/PrincipioLGse inscreva no canal: https://SME.lnk.to/Leonardo... | Autor: LeoGoncalvesVEVO

Leia mais:

Celebra Manaus conta com ingressos acessíveis

Fernandinho faz live gospel na pandemia