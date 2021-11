David Almeida confirma realização do Carnaval 2022 em Manaus

O apoio financeiro está dividido em três categorias | Foto: Bruna Oliveira

MANAUS (AM) - A realização do Carnaval 2022 está confirmada. O prefeito de Manaus, David Almeida lançou, nesta quinta-feira (11), o Edital de Apoio Financeiro às Escolas de Samba da capital. O anúncio aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, centro histórico.

" O Carnaval de 2022 vai acontecer. O tamanho dessa festa será definido conforme o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 e o número de casos confirmados. Vamos acompanhar semanalmente o avanço da doença. Não podemos deixar que Manaus passe novamente por aquilo que enfrentou no início do ano. Estamos anunciando aqui esse aporte financeiro, pois as escolas já estão trabalhando para realizar a festa. Diferentemente de outros anos, vamos fazer o repasse na segunda semana de janeiro. Aumentamos o repasse em 35%, em comparação às edições anteriores e, certamente teremos uma linda festa na nossa cidade " David Almeida, prefeito de Manaus

As escolas de samba têm até o dia 11 de dezembro para concorrerem ao Edital de Chamamento Público nº 004/2021, que destina um apoio financeiro de R$ 2.229.541,60 ao Desfile das Escolas de Samba de Manaus do Grupo Especial, “A” e “B”, no Carnaval 2022.

O apoio financeiro está dividido em três categorias:

Categoria 1 – Grupo Especial até R$ 133.052,56 por escola de samba, sendo o grupo composto por oito agremiações, totalizando até R$ 1.064.420,48;

Categoria 2 – escolas de samba do Grupo “A”: até R$ 79.112,80 por escola de samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando R$ 712.015,20;

Categoria 3 – escolas de samba do Grupo “B”: R$ 50.345,10 por escola de samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando R$ 453.105,90.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, enfatizou o apoio do órgão à arte e aos artistas de Manaus, e para a realização desses dois eventos importantes da cultura popular, as ações serão realizadas com compromisso e segurança, a exemplo das atividades que já vêm acontecendo.

" A Manauscult dará todo o apoio e suporte necessários, para que as escolas de samba possam concluir as etapas do edital, para terem o recurso. Estamos trabalhando com respeito aos protocolos sanitários, em atenção aos índices positivos da vacinação contra a Covid-19. A exemplo de todo o compromisso e responsabilidade que executamos o Boi Manaus, temos certeza que teremos um Carnaval e um Réveillon seguros a todos " Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult

