"Os Barões da Pisadinha" fazem turnê em três cidades do Amazonas

MANAUS (AM)- A Banda Barões da Pisadinha já está em solo amazonense para uma turnê em três cidade: Manaus, Coari e Parintins.

A banda de forró é uma das mais ouvidas nas plataformas musicais. Felipe Barão e Rodrigo Barão desembarcaram na capital no final da manhã de sexta-feira (12) e falaram com a imprensa durante coletiva sobre a expectativa da turnê.

Rodrigo Barão afirmou que é gratificante ver que a "Pisadinha" chegou no Amazonas e que os fãs os aguardam ansiosamente. Para ele, a expectativa é levar um repertório contagiante com muita agitação.

" Sair do Nordeste e chegar nesse Estado maravilhoso rico em cultura é algo que nos deixa muito feliz. Preparamos um show muito bom e temos inclusive nossa música nova 'Unha de Gel', que será tocada nos shows " Felipe Barão, tecladista e produtor musical

A turnê pelo Estado teve início nesta sexta-feira (12) em Coari, seguindo para Parintins no sábado (13) e posteriormente, para fechar as apresentações, a banda faz show em Manaus, prometendo muito "piseiro" e forró.

No repertório não faltarão canções como: “Amor de despedida”, “Esquema preferido”, “Tá rocheda”, “Basta você me ligar”, entre outras.

Rodrigo Barão falou sobre a explosão no cenário musical da banda e sobre suas raízes.

"Tanto eu quanto o Felipe temos uma origem humilde e começamos de baixo. Lutamos muito para chegar onde estamos. Recebemos uma indicação ao Grammy Latino e foi algo surpreendente. Ver que saímos do interior da Bahia e que nossas músicas são tocadas em cada esquina desse país. Estamos ansiosos para conhecer mais desse estado tão acolhedor. Da janela do avião eu já olhei para a imensidão do Rio Negro e apreciei a beleza. Estamos muito felizes de voltar aos shows com o público. Além disso estamos ansiosos para conhecer a culinária amazônica", destacou Rodrigo.

Parintins

Pela primeira vez a banda aterrisa na Ilha da Magia, Parintins, em apresentação única no Bumbódromo, no sábado (13), às 20h.

O Bumbódromo estará de portas abertas a partir das 18h e para recepcionar o público bandas locais se apresentarão até às 20h, no momento mais esperado da noite para o início do show do piseiro mais querido do momento.

Após Barões da Pisadinha a festa segue até às 5h da manhã com atrações locais como Jorge Japa e DJ.

Coari

O Centro Cultural de Coari estará de portas abertas a partir das 21h, e para recepcionar o público bandas e DJ´s locais se apresentarão até o momento mais esperado da noite. Após Barões da Pisadinha a festa segue até às 5h da manhã com outras atrações locais.

Manaus

Em Manaus, o show vai acontecer no Sambódromo. Esta é a primeira vez que a banda se apresenta na capital amazonense, com pré- shows de Afonso Cearense, Banda Forró Ideal e Banda Meu Xodó.

Serão cumpridos todos os protocolos de segurança conta a COVID-19 e para acesso aos shows é necessário ter as duas doses da vacina contra a Covid-19.

