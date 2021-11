Vencedores das batalhas do Festival Cultura Urbana recebem premiação

O projeto faz parte do programa +Cultura | Foto: Michael Dantas

MANAUS (AM)- A segunda edição do Festival Cultura Urbana premiou os vencedores das batalhas de Break Dance e All Style, que aconteceu no Parque Rio Negro, no bairro São Raimundo.

O projeto faz parte do programa +Cultura, um pacote de ações do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Wilson Carlos, o Bolota, foi o vencedor na batalha de Break Dance, e Rodrigo Buiu ficou com o primeiro lugar no All Style. Os dois foram premiados com R$ 1 mil.

O segundo colocado do Break Dance foi Ariel Barbosa, enquanto Tiago Nery garantiu a segunda vaga no All Style. Cada um recebeu R$ 500.

Renan Araújo, o bboy Yude, de Brasília, foi o jurado de breaking, e Fernando Castelo Branco, de Manaus, jurado de AllStyle.

O secretário Marcos Apolo Muniz destacou que o festival, realizado em cada dia de evento em um ponto diferente – na pista de skate do São José, no anfiteatro do Jorge Teixeira e no Parque Rio Negro, no São Raimundo –, aproxima a comunidade e o segmento.

“Em parceria com os movimentos, queremos descentralizar as atividades culturais e levar para os bairros, para o interior, para que as comunidades tenham acesso à arte”, afirmou o titular da pasta.

Ariel Barbosa, do Nativos Crew, contou que o primeiro contato dele com o break aconteceu em 2007, em um projeto do bairro Monte Sião. Ele reforçou que, por meio da dança, participou de eventos nacionais e internacionais como competidor.

“Aos 29 anos, eu represento o Monte Sião e o meu estilo de dança”, afirmou.

Tiago Nery disse que, além de uma ferramenta de dança, o Hip Hop recupera as pessoas das drogas e da depressão. Coordenador do projeto SKProject, com atuação no Japiim, o professor de dança afirmou que o festival contribui para que as pessoas percebam o segmento como positivo.

“Dentro do Hip Hop, todo mundo é igual, e eu espero que o Cultura Urbana tenha continuidade para que, no futuro, seja um festival para os nossos filhos e nossos netos”, comentou.

A Artigo 5 Cia de Dança abriu a noite com estilos do Street Dance, como Popping, Locking, Breaking, House Dance e Hip Hop FreeStyle. O Coletivo 333 também entrou em cena, com o rap que nasceu no Centro de Manaus. O evento contou ainda com a participação dos DJs Kinua e Wkilla.

