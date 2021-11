Festa “Flash Disco” acontece neste sábado (20) em Manaus

O organizador, DJ Raidi Rebello, mostra a felicidade em retornar aos shows | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Os fãs dos hits que fizeram sucesso nas décadas de 70, 80 e 90 têm um encontro marcado na festa Flash Disco Celebration.

Sob o comando do DJs Raidi Rebello e Fernando Araújo, a festa acontece neste sábado (20), a partir das 21h, no Pavilhão do Studio 5, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, 3373, Crespo, em Manaus.

A festa seguirá os protocolos de prevenção contra a Covid-19 com uso obrigatório de máscara, exigência da apresentação da carteira de vacinação em dia e disponibilização de álcool gel.

A edição Celebration marca a volta da conhecida festa após o período crítico da pandemia. O organizador, DJ Raidi Rebello, mostra a felicidade em retornar aos shows.

" É um misto de muita alegria e ansiedade em voltar a realizar nossa festa, depois de quase dois anos, principalmente por ser considerado o maior evento de flashback em ambiente fechado do Brasil. Não tenho dúvidas de que essa será uma festa memorável " Raidi Rebello, DJ

No repertório estão sucessos de cantores famosos internacionalmente como Tina Charles, Donna Summer, Bee Gees, Village People, Erasure, Rick Astley, Double You, Culture Beat e muito mais. O DJ Raidi afirma que para essa edição foram preparados também oito telões para exibir os videoclipes de grandes sucessos do passado.

As vendas estão no segundo lote e os ingressos têm valores de R$ 50 para convites individuais, R$ 250 para reservas de mesas com quatros pessoas e R$ 280 para mesas no camarote.

Os ingressos podem ser adquiridos nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Grande Circular, ou também na bilheteria localizada na praça de alimentação do Studio 5.

