Oficina de Contos com professor Marcos Frederico é realizada em Manaus

MANAUS (AM)- Iniciou nesta terça-feira (16), mais uma turma do projeto de oficinas e cursos, "Formação e Empreendedorismo Cultural" e segue até o próximo dia 23 de novembro, na biblioteca municipal João Bosco Pantoja Evangelista, no Centro, ministrada pelo professor Marcos Frederico Krüger.

O projeto é realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Professor do curso de Letras da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Marcos Frederico Krüger preparou uma oficina voltada para iniciantes, para uma turma de 20 alunos. Depois de um ano e seis meses lecionando de modo remoto pela internet, ele se disse ansioso como se fosse a primeira vez que estava entrando em sala de aula, e com muita expectativa de descobrir ali novos talentos para a literatura local.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, fez questão de abrir mais esta oficina para a turma que reuniu talentos jovens como o da adolescente Maria Flor Catão e sua mãe, a produtora cultural, Bitta Catão. Krüger destacou a função social das oficinas que tem atraído a atenção de muitos jovens que enxergam nas artes uma oportunidade para enfrentar desafios.

O programa de Formação e Empreendedorismo Cultural realizou 21 oficinas e cursos, desde setembro, em vários segmentos artísticos como de poesia, breakdance, teatro, expressão corporal e jogos do imaginário, compreensão artística e estilos nas artes plásticas em todas as zonas da cidade.

A última deste ano será, "As Levadas do Samba e Choro no Cavaquinho”, na quadra da escola de samba Reino Unido da Liberdade, no morro da Liberdade, zona Sul, com o palestrante Cláudio Nunes, no período de 22 a 26/11.

A coordenadora do projeto Ana Darc informa que os interessados devem ficar atentos para o novo período de inscrições, de 18 a 21 deste mês, que costuma ser preenchido muito rapidamente, em virtude da grande procura dos candidatos.

