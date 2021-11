Manhã Cultural realiza edição com literatura, artes e música indígena

O evento contará com autores indígenas, que apresentarão as suas obras | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Com o tema 'Povos da Amazônia", o Manhã Cultural da Editora Valer chega a sua 5ª edição, que homenageia a literatura produzida por indígenas no Brasil.

O evento acontece neste sábado (20), de 8 às 11h, no Parque do Mindu, localizado no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento contará com autores indígenas, que apresentarão as suas obras, exibição de cantores do Grupo Kokama, exposição de artistas plásticos e artesanato produzido pelos povos originários.

Segundo a coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, chegou o momento de a editora exaltar a literatura produzida por indígenas.

" Nós somos amazonenses, a editora Valer também nasceu nesse chão, onde se concentra o maior contingente populacional indígena do Brasil, por isso, damos voz aos seus mensageiros, como 'Gaapi: uma viagem por este e outros mundos', de origem Dessana, 'Mitologia Tariana', de origem Tariana, 'Baya, Kumu e Yaí', dos Tuiuka, 'Maraguapeyara', com mitos e histórias dos Maraguá, 'Canumã', o primeiro romance indígena, de origem Munduruku, infantojuvenis, com histórias Dessana e Maraguá. O trabalho de uma editora é civilizacional, e é assim que contribuímos para o conhecimento e para o engrandecimento do pensamento " Neiza Teixeira, coordenadora editorial da Valer

A programação contará com os autores Jaime Diakara (“Gaapi”, Valer 2021), Yatanajé Cardoso (“Canumã”, Valer 2019), Elias Yaguakág (“Maraguápéyára”, Valer 2014) e professor Robeilton Gomes (“Nem vadios e nem vassalos - Uma Análise da Lei de Liberdade dos Índios de 1755”, Valer 2021).

Menção honrosa para o lançamento do livro “Gente Valente” (Walter Coutinho - Valer, 2021) e “Antes do Mundo Não Existia” (Luiz Lana - Valer, 2021), que é o primeiro livro no Brasil escrito por um indígena. Essa já é a quarta edição da obra, porém a primeira realizada pela editora Valer.

Durante a manhã, haverá exposição dos seguintes artistas plásticos indígenas: Francisco Maricaua, Alcilene Maricaua e Toniel Mura. Contará, ainda, com uma mostra de artesanatos produzidos por Ana Mura e Franciellem Maricaua. O Grupo Kokama fará uma apresentação especial. A música ficará por conta da cantora France Martins.

Venda de livros e café da manhã

Os livros da editora Valer estarão todos com 50% de desconto. Ao final da apresentação dos autores da Manhã Cultural, será realizada uma sessão de autógrafos.

Quem comprar qualquer livro, a partir de R$30, ganha uma pulseira, no ato da compra, para se deliciar com o café da manhã do Divino.

A editora Valer conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que cedeu o espaço do Parque do Mindu para a realização desse evento.

A Valer ressalta, ainda, a importância de seguir as normas da Organização Mundial da Saúde durante o encontro, como o uso de máscara, distanciamento social e álcool 70%.

