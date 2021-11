Anna Suav mostra potência feminina do rap do Norte em EP “Eva Grão”

Entre as músicas do EP, estão os já conhecidos singles “BNTA” e “Hino”, lançados em abril e julho deste ano respectivamente | Foto: Divulgação

BELÉM (PA)- A cantora Anna Suav estreia nesta quinta-feira (18) em todas as plataformas de streaming, o EP solo de estreia intitulado “Eva Grão”.

Produzido e gravado de forma híbrida, entre sessões remotas em casa e no estúdio Mil Planos, em Belém (PA), ao longo de pouco mais de um ano, “Eva Grão” chega ao público reunindo seis faixas que servem como cartão de visita da proposta musical da artista que movimenta a cena do hip hop e rap do Norte do país desde 2017.

Entre as músicas do EP, estão os já conhecidos singles “BNTA” e “Hino”, lançados em abril e julho deste ano respectivamente, além das inéditas “Refém”, “Puma Flow”, “Elementar” e “Interlúdio”.

" A vontade de fazer ‘Eva Grão’ surgiu duas semanas antes da pandemia iniciar em 2020. Em março, eu tinha acabado de retornar do Porto Musical, um festival em Recife (PE), e estava muito motivada a fazer o meu primeiro EP. Três composições já existiam, e as demais foram criadas conforme os instrumentais surgiram. Quase tudo aconteceu de forma remota, porque eu fiquei seis meses sem sair de casa. Em um segundo momento, quando foi possível se encontrar, gravamos as vozes e alguns arranjos em estúdio " Anna Suav, cantora

A produção musical ficou por conta dos beatmakers Donloco e Navi Beatz, ambos de Belém, e Wzy, de São Paulo (SP), conhecido por trabalhar com nomes como Rashid, Rincon Sapiência e Rodrigo Ogi. Wzy também assina a mixagem e masterização do EP.

Ao longo do repertório do EP, Anna Suav também mistura suas diferentes facetas e reforça o protagonismo feminino com a participação de outros dois nomes importantes: a rapper Bruna BG (PA), com quem divide os vocais na faixa “Puma Flow”, e a escritora, poeta e slammer Mel Duarte (SP), que marca presença em “Interlúdio”, um poema de sua autoria.

Para a cantora, “Eva Grão” consolida e ao mesmo tempo continua o caminho de apresentação do seu trabalho. “Esse EP marca um tempo: é onde consegui chegar e estar da forma mais plena possível até aqui. Conto uma história ao longo dessas faixas, na intenção de mostrar a minha vivência e imprimir a minha identidade lírica e sonora”, destaca Anna.

Sobre Anna Suav

MC, poeta, cantora, compositora e produtora audiovisual e cultural, Anna Suav nasceu em Manaus (AM) e fortalece a cena de Belém (PA) desde 2017, quando cocriou o projeto “Slam Dandaras do Norte” (2017-2019), com o objetivo de ocupar o espaço predominantemente masculino do rap e da poesia com mais mulheres.

Em suas composições, ela reforça questões de representatividade feminina e negra e os processos de invisibilidade do Norte do país.

A artista já trabalhou com nomes como MC Deeh, Guitarrada das Manas, Papo de Preto, Orquestra Aerofônica e Drin Esc, e já passou pelos palcos físicos e virtuais de festivais como o Se Rasgum (PA, 2019/2020), Felino Preta (SP, 2020), Latinidades (BSB, 2020) e Fest Verde (PA, 2021). Em 2019, ao lado de Bruna BG, com quem tem uma dupla, foi contemplada pelo Edital Natura Musical para a produção de um álbum visual a ser lançado em 2022.

Escute “EVA GRÃO”: https://lnk.fu.ga/annasuav_evagro

