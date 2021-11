Balé Folclórico do Amazonas participa de festival na Colômbia

A primeira apresentação internacional da companhia vai acontecer na cidade de Ocaña | Foto: Michael Dantas

MANAUS (AM)- O Balé Folclórico do Amazonas (BFA) desembarca nesta quinta-feira (18) na Colômbia, onde irá participar do Festival Iberoamericano de Danzas Folclóricas, com os espetáculos “A Dança do Sol” e “Cenas Amazônicas”.

A primeira apresentação internacional da companhia vai acontecer na cidade de Ocaña.

Segundo a assistente de direção do BFA, Magda Carvalho, no período de isolamento por conta da pandemia de Covid-19, o grupo ganhou visibilidade por meio de projetos virtuais, o que rendeu o convite oficial para o evento, que acontece até domingo (21/11).

" É uma grande responsabilidade representar o Amazonas em um festival internacional. Estamos muito contentes em ser o Estado fora do país. " Magda Carvalho, assistente de direção do BFA

“A Dança do Sol” é inspirado no trabalho do advogado, escritor e professor amazonense Mário Ypiranga Monteiro, conhecido por sua contribuição para o estudo da história do Amazonas.

O espetáculo tem 30 minutos de duração.

Já “Cenas Amazônicas”, conforme Magda Carvalho, reúne coreografias do repertório do Balé Folclórico, com montagens que vão desde a criação do balé até o repertório atual, com músicas que valorizam o imaginário amazônico, além das danças folclóricas que enriquecem a cena com suas histórias e representatividade cultural.

" Para o Festival Iberoamericano de Danzas Folclóricas, preparamos duas esquetes do Cenas Amazônicas, de oito e dez minutos, para serem apresentadas em espaços alternativos. " Magda Carvalho, assistente de direção do BFA

Balé Folclórico do Amazonas

Criado em 2001, o BFA integra os Corpos Artísticos do Estado, com a proosta de resgate das danças tipicamente amazonenses.

A companhia é referência em danças folclóricas e traz, nos espetáculos, os elementos das culturas tradicionais da região, como os rituais indígenas e o cotidiano dos ribeirinhos.

O repertório conta com espetáculos como “Beiradão”, “Herança Africana”, “Cenas Amazônicas”, “Encantos da Amazônia”, “Ritos Amazônicos”, “Bem do interior”, “Causos de Cunhã” e “A Dança do Sol”.

