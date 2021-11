Manaus realiza 1ª Mostra de Dança Literária da educação infantil

O projeto é uma forma de trabalhar a literatura de várias formas, em que as crianças participam e vivenciam histórias clássicas da literatura infantil | Foto: Eliton Santos / Semed

MANAUS (AM)- Foi realizado nesta quarta-feira (17), a primeira “Mostra de Dança Literária: 1,2, 3 e já li, pintei e criei… Agora, vou dançar!”, com alunos da educação infantil.

O objetivo foi desenvolver momentos de interação entre as crianças com histórias que estimulam a criatividade, oralidade, imaginação, percepção visual e auditiva, além de despertar o gosto da leitura. O evento ocorreu no auditório da Fundação Matias Machline, no Distrito Industrial, zona Sul.

A Mostra contou com a participação de 280 crianças de 31 unidades de ensino da educação infantil, entre creches, Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) e escolas mistas, que atendem alunos da educação infantil e ensino fundamental, gerenciadas pela Divisão Distrital Zonal (DDZ) Sul, que em setembro iniciou o projeto “Super Leitores Infantis! Passeando pelos Clássicos Infantis”.

Para a chefe da DDZ Sul, Jecicleide Nascimento, o projeto é uma forma de trabalhar a literatura de várias formas, em que as crianças participam e vivenciam histórias clássicas da literatura infantil.

" As crianças produziram um material didático da literatura infantil e a partir disso desenvolveram inúmeras atividades didáticas, na quais foi trabalhado o lúdico. Tudo isso foi construído nas escolas e hoje estão apresentando o resultado, por meio da dança e apresentação teatral " Jecicleide Nascimento, chefe da DDZ Sul

O projeto foi inspirado no trabalho realizado pelo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Olavo Bilac, no Parque das Nações, com a confecção do “Livro Gigante”, que consolida a ação iniciada por meio de contação de história na sala de aula.

Para a apresentação na Mostra, cada escola escolheu uma turma para participar do evento com apresentações de clássicos literários infantis, por meio de dança e apresentação teatral como o “Casamento da dona baratinha, A Bela e a Fera, Anastácia, Branca de Neve, A árvore que não queria ser árvore”, entre outros.

