Exposição "Faces da Nossa História" encerra em Manaus

A mostra exibiu elementos visuais e símbolos do Amazonas. | Foto: Winnetou Almeida

MANAUS (AM) - Um resumo da memória, da cultura e da identidade do Amazonas por meio das leis e decretos estaduais publicados nos últimos 130 anos.

Foi o que a exposição “Faces da Nossa História” apresentou à população amazonense de 1º de outubro a 15 de novembro, em shoppings de Manaus.

A mostra, comemorativa dos 129 anos da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) e 128 anos do Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE), reuniu 525 pessoas no Manauara Shopping (1º a 11 de outubro), Millennium Shopping (12 de outubro a 3 de novembro) e Shopping Grande Circular (4 a 15 de novembro).

Legislações e outros atos oficiais relacionados a momentos importantes do desenrolar da história amazonense foram exibidos na exposição. | Foto: Winnetou Almeida

Uma realização do Governo do Estado, a mostra exibiu elementos visuais e símbolos do Amazonas, associando-os às principais legislações com referência à arte e à cultura local, à natureza e ao turismo, a indústria e economia, povos tradicionais, crenças e religiosidades, títulos de patrimônios, monumentos históricos, dentre outros.

Legislações e outros atos oficiais relacionados a momentos importantes do desenrolar da história amazonense foram exibidos na exposição, a exemplo da inauguração do Teatro Amazonas em 1896, da implantação da Zona Franca em 1967, da visita do Papa João Paulo II ao Amazonas em 1980 e do enfrentamento da pandemia da Covid-19.



" O aniversário da IOA foi comemorado em 31 de agosto, e o aniversário do DOE em 15 de novembro. Reunimos a nossa história, relacionada à história do Amazonas, e levamos tudo isso à população em forma de entretenimento e informação. " João Ribeiro Jr, diretor-presidente da IOA

Para o estudante Nicolas Moisés, de 17 anos, que visitou a mostra “Faces da Nossa História” junto com outros colegas no Shopping Grande Circular, a exposição agregou conhecimento.

" Pudemos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o nosso passado e a nossa história. " Nicolas Moisés, estudante

Revista e intervenções

Além das imagens, cada um dos 18 expositores da mostra era acompanhado de um texto e QR Code que redirecionava o visitante ao site oficial da exposição e às leis e decretos associados ao conteúdo.

A revista “Faces da Nossa História”, disponibilizada gratuitamente, teve seus mil exemplares totalmente distribuídos durante a exposição.

Durante a exposição, intervenções artísticas com um casal de mestre-sala e porta-bandeira G.R.E.S. Vila da Barra e de atores representando um casal do tempo da Belle Époque animaram o público nos shoppings Millennium e Grande Circular.





" A arte, a cultura e o Carnaval fazem parte da nossa identidade. " Maria Ribeiro, professora





Imprensa Oficial

Em 2021, a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) completou 129 anos.

Hoje uma autarquia do Governo do Estado, tem a atribuição de publicar o Diário Oficial, de produzir serviços gráficos e editoriais para órgãos públicos e de gerir acervos e informações institucionais.

Em quase 130 anos de existência, a IOA e o Diário Oficial vêm testemunhando importantes pontos da história do país e do Amazonas, passando por mudanças significativas e acompanhando a evolução das tecnologias e a modernização de processos, atividades e serviços de informação.

