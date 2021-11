Vídeo: Cantora paraense Liah Soares lança música com Roberto Carlos

Roberto Carlos e Liah Soares | Foto: Divulgação

O cantor Roberto Carlos lança nesta quarta-feira (17), o single “A Cor do Amor”, um dueto romântico com a cantora e compositora paraense Liah Soares. A gravação da música começou em 2019 e foi concluída em 2020. A letra foi escrita pela paraibana Iana Marinho e a melodia é de autoria da própria Liah Soares.



Nas redes sociais, Liah comemorou a parceria com o Rei, de quem se declarou fã: “Quando você faz um pedido a uma estrela… e é atendida! Meu coração se vestiu de um azul infinito para dizer que tem música novinha em folha no dia 17/11 em todas as plataformas digitais, com a participação do meu amado e ilustre amigo Roberto Carlos que me deixa muito honrada e emocionada. Sabe aquela sensação de viver um sonho? Sei nem o que falar, só viver e esperar”, escreveu Liah.

Nascida em Tucuruí, interior do Pará, Liah Soares participou do The Voice e chegou a ser finalista na primeira edição do programa, em 2012. Ela já teve composições gravadas por artistas como Ivete Sangalo, Ivan Lins, Sandy & Junior, Wanessa Camargo, entre outros.

Ouça a música:

Vídeo Oficial de "A Cor do Amor" de Liah Soares e Roberto Carlos.Ouça agora: https://LiahRC.lnk.to/AcorDoAmorOuça os maiores sucessos do Roberto Carlos: http... | Autor: RobertoCarlosVEVO





Lançamento no Instagran: