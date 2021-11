Concurso de fotografia vai premiar melhor imagem de árvore de Manaus

Os estudantes podem participar com quantas imagens quiserem, em fotos feitas por meio de celulares ou câmeras digitais de qualquer tipo | Foto: D Castro

MANAUS (AM)- Estão abertas as inscrições para o concurso fotográfico “Árvore Mais Bela de Manaus”.

O concurso é voltado para estudantes da educação básica matriculados na rede pública ou particular dos ensinos fundamental e médio da capital amazonense.

Para participar, o aluno deve fotografar a árvore que ele considerar mais bonita, seguir as instruções de publicação da campanha e, então, estará apto a concorrer ao prêmio de R$ 5 mil, além de ter a foto publicada em outdoors espalhados pela cidade.

" O nosso objetivo é de despertar o interesse dos estudantes em preservar o meio ambiente, fortalecer a participação desses jovens em ações a favor da natureza, como o de plantar mais árvores, além de sensibilizar as pessoas para a preservação das nossas belezas naturais " Sabá Reis, titular da Semulsp

A campanha, que inicia nesta terça-feira (16) acontece em parceria com a Amazonas Eco Company (Amec), empresa de reciclagem que possui a primeira usina de tratamento de resíduos sólidos urbanos e industriais na capital.

“As nossas crianças são adultos do futuro, que vão ter um olhar crítico e mais sensível em relação à natureza, algo que algumas pessoas não dão valor, por isso a importância do concurso ser para estudantes do médio e fundamental”, ressalta o proprietário da Amec, Michel Agrorio. Inscrições e seleção.

Os estudantes podem participar com quantas imagens quiserem, em fotos feitas por meio de celulares ou câmeras digitais de qualquer tipo. O resultado será divulgado em breve nas redes sociais da @semulspmanaus.

As inscrições ocorrem exclusivamente por meio das redes sociais. E para participar, os estudantes dos ensinos médio ou fundamental devem fotografar a árvore que considerarem mais bela, seguir os perfis @amecgrupo e @semulspmanaus, postar a foto (Pode ser no perfil das redes sociais do pai ou da mãe) com a hashtag #BelaArvoreDeManaus, marcar @amecgrupo e @semulspmanaus e colocar na descrição da postagem o nome do aluno, da escola e a localização da árvore.

A seleção da imagem premiada será feita por comissão técnica composta por membros da Prefeitura de Manaus e da Amec.

