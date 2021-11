Livro “Historiografia Amazonense em Perspectiva” é lançado em Manaus

O exemplar conta com artigos de renomados especialistas e com vasta trajetória acadêmica | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Será lançado nesta sexta-feira (19), pela editora Valer, às 18h30 o livro ‘Historiografia Amazonense em Perspectiva’, organizado pelo professor doutor em História, César Augusto Bubolz Queirós. A obra conta com a participação de historiadores com larga trajetória acadêmica e reconhecida produção intelectual.

Mais de vinte anos após o lançamento do livro "Historiografia brasileira em perspectiva", coletânea organizada por Marcos Cezar de Freitas, esta publicação é confessadamente inspirada nele.

“O objetivo é trazer à luz as fontes que têm conduzido a pesquisa histórica no seu fazer-se constante, o que quer dizer, evidenciar com quais recursos descritivos, normativos e filológicos o acesso ao passado brasileiro tem sido buscado”.

O livro é uma obra coletiva que pretende realizar um profundo balanço sobre a historiografia produzida no e sobre o Estado do Amazonas, propondo um abrangente panorama do ‘estado da arte’ e discutindo, tanto a produção bibliográfica quanto as teses e dissertações defendidas em programas.

O exemplar conta com artigos de renomados especialistas e com vasta trajetória acadêmica e reconhecida produção intelectual. Participam da obra os professores Almir Diniz de Carvalho Jr., Francisco Jorge dos Santos, Antonio Alexandre Isidio Cardoso, Hélio Dantas, Hideraldo Lima da Costa, Luís Balkar Sá Peixoto pinheiro, Maria Luíza Ugarte Pinheiros, Patrícia Alves Melo, César Augusto Bubolz Queirós, Davi Avelino Leal, Marcia Eliane Alves de Souza e Mello, Rafael Ale Rocha e Patrícia Rodrigues da Silva.

O livro tem apoio da Fapeam e do Programa de pós-graduação em história da Ufam (PPGH/UFAM) | Foto: Divulgação

De acordo com o organizador, na primeira parte do livro, são apresentadas e analisadas as contribuições de alguns dos principais historiadores do Estado e da região e, ao mesmo tempo, as visões de viajantes e memorialistas sobre o Amazonas.

Já na segunda parte, foi proposto uma ampla discussão acerca da produção historiográfica sobre os principais temas abordados pela produção acadêmica no Estado.

Para Aloysio Nogueira de Melo, professor de História da Universidade Federal do Amazonas, que escreveu a orelha do livro, a obra tem uma convergência singular ao congregar diversos historiadores que, a partir de diferentes abordagens, trazem à lume dois temas constantes: a Historiografia na Amazônia e os temas da Historiografia.

Segundo a professora doutora em Filosofia Neiza Teixeira, atual coordenadora editorial da Valer, uma historiografia identifica pensadores da Amazônia e revela a forma do debate acadêmico atual na perspectiva amazonense.

O livro tem apoio da Fapeam e do Programa de pós-graduação em história da Ufam (PPGH/UFAM).

O autor

César Augusto Bubolz Queirós é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor adjunto da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), atuando, tanto no Departamento de História quanto no Programa de Pós-Graduação em História.

Atualmente, exerce a função de Coordenador do Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia (Labuhta).

É autor de diversos artigos científicos e livros, entre eles: “O positivismo e a questão social na Primeira República, Trajetórias políticas na Amazônia republicana” e Historiografia amazonense em perspectiva.

Leia mais:

Milton Hatoum, o romancista da floresta

Editora Valer marca presença em Feira de Livros do Sesc