“O Mundo Encantado do Natal” leva programação para cidades do Amazonas

Entre os destaques estão a tradicional decoração do Largo de São Sebastião e o espetáculo “Um Presente para o Natal”, no Teatro Amazonas | Foto: Michael Dantas

MANAUS (AM)- Foi lançado nesta quinta-feira (18), a campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, com programação em diversos bairros da capital e em 20 cidades do interior do estado.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, fez o lançamento. Entre os destaques também estão a tradicional decoração do Largo de São Sebastião; o espetáculo “Um Presente para o Natal”, no Teatro Amazonas; o “Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição de Natal”, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia; além do Natal nos Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis).

O secretário Marcos Apolo Muniz destaca que as atividades vão gerar emprego e renda para trabalhadores da cadeia produtiva da cultura e da economia criativa. Ele comenta que todo roteiro foi pensado para contemplar o máximo de pessoas, entre trabalhadores da cultura e economia criativa, artistas e público.

" Neste ano a gente está com a programação ampliada, diferenciada, diversificada e com uma difusão impressionante " Marcos Apolo Muniz, secretário de cultura

Natal nos Municípios

Dez cidades vão receber árvores de Natal e uma programação especial, com a participação da população. São elas: Itacoatiara, São Sebastião do Uatumã, Novo Airão, Barcelos, Coari, Tabatinga, Tapauá, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira e Alvarães.

A decoração vai contar também com um cenário para fotos, em alusão à tradição dos cartões natalinos. Ao lado de cada árvore será disposto um painel temático, confeccionado no formato de um cartão de Natal e com iluminação de LED.

Em cada local também será realizada uma parada com os personagens natalinos.

‘Natal Itinerante’

Já Silves, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Autazes e Iranduba vão receber o “Natal Itinerante”, com intervenções artísticas de contação de histórias, shows musicais, parada com o Papai Noel, Mamãe Noel e demais personagens natalinos. A atividade também vai ser realizada em cinco bairros da capital: Viver Melhor, Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Novo Aleixo e Nova Vitória.

Numa carreta palco, a Companhia Metamorfose vai exibir, durante uma hora, a peça “A Caravana Mágica do Natal”, com oito atores se revezando em cena para apresentar o significado dos símbolos de Natal.

Teatro Amazonas

A apresentação do espetáculo “Um Presente para o Natal”, no Teatro Amazonas, acontece no período de 10 a 23 de dezembro. O musical, com direção de Jean Palladino, traz a história de Ana para falar sobre o significado do tempo, a necessidade de olhar para o agora e viver o presente.

Para assistir ao espetáculo, o público vai precisar agendar pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ).

Largo de São Sebastião

A tradicional programação no entorno do Largo de São Sebastião vai contar com decoração especial, espetáculos dos Corpos Artísticos, apresentações artísticas de diversas linguagens e de grupos participantes do Festival Amazonas de Corais (Famcor), paradas com personagens natalinos e Feira de Economia Criativa.

‘Fábrica do Papai Noel’

Neste ano, o encontro com o Bom Velhinho vai ser em um local diferente: na Fábrica do Papai Noel, instalada no Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro.

Na visita, as crianças vão conhecer diversos setores onde os brinquedos são fabricados e também o ateliê da Mamãe Noel. A garotada ainda pode se tornar ajudante do Papai Noel.

A visitação vai acontecer de terça a domingo, das 17h às 21h, mediante agendamento pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ).

As apresentações também vão chegar aos Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis), nas zonas Norte, Leste, Oeste, Centro-Oeste e Sul de Manaus e nos municípios de Iranduba, Parintins, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Nhamundá e Envira.

No total, são quatro espetáculos: “Uma Carta de Natal”, “Uma Árvore de Natal”, “Natal Caboclo” e “Tonho e Paco no Caminho do Menino Jesus”, produzidos pela equipe do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Natal nos parques

Os parques Jefferson Peres e Rio Negro também vão receber programação especial, com apresentações artísticas, parada natalina e de grupos participantes do Festival Amazonas de Corais (Famcor).

Até o dia 19 de dezembro, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA, na avenida Silves, 1.222, Distrito Industrial) vai sediar o “Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição de Natal”, com 40 expositores de segmentos como gastronomia, artesanato, sebo, arte indígena, design gráfico, antiquário, além de apresentações artísticas.

A programação acontece sempre aos domingos, das 9h às 17h, com entrada gratuita. A proposta é apoiar os empreendedores criativos e garantir trabalho e renda neste final de ano.

O projeto faz parte do programa +Cultura e é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Confira a programação completa

Natal Itinerante

21 de novembro - Rio Preto da Eva

25 de novembro - Novo Aleixo

26 de novembro - Viver Melhor

2 de dezembro - Jorge Teixeira

3 de dezembro - Cidade de Deus

5 de dezembro - Silves

12 de dezembro - Presidente Figueiredo

16 de dezembro - Nova Vitória

17 de dezembro - Iranduba

19 de dezembro - Autazes

Natal nos Municípios

3 de dezembro - Coari

5 de dezembro - São Sebastião do Uatumã e Novo Airão

8 de dezembro - Barcelos

9 de dezembro - Itacoatiara e Tabatinga

10 de dezembro - Tapauá e Humaitá

11 de dezembro - São Gabriel da Cachoeira e Alvarães

Inauguração da Decoração do Largo de São Sebastião- 28 de novembro, às 18h;

‘Fábrica do Papai Noel’- 28 de novembro a 23 de dezembro, no Centro Cultural Palácio da Justiça (Avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro), das 17h às 21h. Agendamento a partir de 22 de novembro em cultura.am.gov.br ;

Espetáculo “Um Presente para o Natal”- 10 a 23 de dezembro, no Teatro Amazonas, de terça a sábado, às 20h; aos domingos, às 11h e às 19h. Agendamento a partir de 3 de dezembro em cultura.am.gov.br e teatroamazonas.com.br

Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição de Natal- Todos os domingos até 19 de dezembro, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, das 9h às 17h;

Natal nos Parques

11 de dezembro - Parque Jefferson Péres

18 de dezembro - Parque Rio Negro

Natal nos Cetis ( Programação exclusiva para alunos e colaboradores)

29 de novembro - EETI Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva (Iranduba)



30 de novembro - Ceti Marcantonio Vilaça 2

1º de dezembro - Drª Zilda Arnes Neumann

2 de dezembro - Ceti Elisa Bessa Freire

2 de dezembro - Ceti Dep. Gláucio Gonçalves (Parintins)

3 de dezembro - Ceti Senador Petrônio Portella

3 de dezembro - Escola Estadual São José Operário (Parintins)

6 de dezembro - Ceti João dos Santos Braga

7 de dezembro - Ceti Garcitylzo Lago e Silva

8 de dezembro - Escola Estadual Professora Maria Isabel dos Santos (Boa Vista do Ramos)

9 de dezembro - Ceti Aurea Pinheiro Braga

9 de dezembro - Ginásio Poliesportivo Eduardo Braga (Barreirinha)

10 de dezembro - Ceti Gilberto Mestrinho

10 de dezembro - Ginásio Poliesportivo Edney Rocha (Nhamundá)

10 de dezembro - EETI Benedita Barbosa e Souza (Envira)

