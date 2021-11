Residentes do club D-Edge em São Paulo desembarcam em Manaus

Camarotes para 10 e 20 pessoas também estão disponíveis através do telefone (92) 99122-0387. | Foto: Divulgação

Manaus - Manaus há mais de duas décadas conquistou espaço no circuito da e-music e isso se concretizou de fato ao sediar as três primeiras edições do festival Eco System. E desde lá, centenas de eventos de pequeno, médio e grande porte, aconteceram e ainda acontecem regularmente para um público fiel, extremamente seleto e exigente.

O D-Edge é referência no mundo todo e muito conhecido em Manaus, tendo em seus registros uma significativa parcela de manauaras como clientes cativos não só da casa noturna localizada na região da Barra Funda, região oeste de São Paulo, mas como também em festivais e eventos que envolvem a marca e que rodam o país com uma poderosíssima lista de Dj’s pertencentes ao seu seleto casting de artistas.

Segundo Bess Maze, Dj e produtor amazonense que possui grande destaque no cenário da música eletrônico local, nacional e mundial, a ideia deste projeto é proporcionar ao público manauara a experiência de poder conhecer um pouco da essência de uma noite no D–Edge, por meio de seus Dj’s residentes, dos estilos musicais que serão apresentados, do áudio-visual com estética tecnológica extremamente moderna e minimalista.

"Preparamos uma noite para se tornar memorável. Poder unir a nossa label e receber em nossa casa o D-Edge que consideramos também ser de casa é a realização de um desejo pessoal, fruto de muito trabalho e anos de torcida para que rolasse. Quem já conhece o D-Edge, a nossa label, o Fire Club e os eventos produzidos pela Smart Bureau Brasil, sabe bem o que os aguarda e não vai perder essa noite por nada neste mundo. E quem ainda não conhece nada disso, terá a chance ímpar de desfrutar de uma experiência única que vai surpreender absurdamente. Estou muito ansioso e me preparando emocionalmente para tudo de bom que vai acontecer nesta sexta-feira”, finaliza Bess Maze.

Além de Aninha, Fabø e Marcio S, também se apresentam no evento os Dj’s Rebelk, Bess Maze, Cezar Dantas e Korea, com repertórios que prometem viajar por diversas vertentes da e-music, como deep house, house, techno, minimal, indie e muito mais.

O projeto “Invites” é uma realização da Smart Bureau Brasil e os ingressos (limitados) já estão sendo vendidos online através do site www.ingressofly.com ou nas lojas Via Uno (Manauara e Amazonas) ao valor promocional de R$60 para mulheres e R$80 para os homens. Camarotes para 10 e 20 pessoas também estão disponíveis através do telefone (92) 99122-0387.

