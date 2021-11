DJ Raidi Rebello comanda volta da Festa Flash Disco neste sábado (20)

Essa será a primeira edição da festa com presença de público após o período crítico da pandemia | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Conhecido por festas que exaltam os grandes hits das décadas de 70, 80 e 90, o DJ Raidi Rebello celebra a volta aos palcos com a festa Flash Disco Celebration, neste sábado (20), a partir das 21h, no Pavilhão do Studio 5, na avenida General Rodrigo Otávio, Crespo.

A festa seguirá os protocolos de prevenção contra a Covid-19 com uso obrigatório de máscara, exigência da apresentação da carteira de vacinação em dia e disponibilização de álcool gel.

Essa será a primeira edição da festa com presença de público após o período crítico da pandemia.

O som será comandado pelos DJs Raidi Rebello, organizador da Flahs Disco, e Fernando Araújo, que trarão ao palco sucessos que marcaram época como Donna Summer, Bee Gees, Village People, Kool and The Gang, Double You e Culture Beat.

No evento haverá oito telões para exibir os videoclipes enquanto as músicas são tocadas.

“Nós não víamos a hora de poder voltar a realizar essa grande festa, que já é tradicional na cidade. É um momento marcante, de muita alegria e queremos transmitir esse sentimento tão bom para quem estiver na Flash Disco, nesta edição de celebração”, afirma o DJ Raidi Rebello.

Os ingressos para a festa estão no segundo lote de venda e têm valores de R$ 50 para convites individuais, R$ 250 para reservas de mesas com quatros pessoas e R$ 280 para mesas no camarote.

Interessados podem adquirir os ingressos na bilheteria localizada na praça de alimentação do Studio 5.

Leia mais:

Alexandre Frota se revolva e xinga DJ Ivis após liberdade

Alok retorna shows com público no Brasil