Já se imunizou? Você pode ganhar ingressos para show do Gusttavo Lima

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (19), que a campanha "Vacina Premiada" vai sortear ingressos para shows nacionais, que serão realizados em Manaus. Pode concorrer quem já tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19.

O primeiro sorteio será para o "Buteco do Gusttavo Lima", que será realizado no dia 4 de dezembro deste ano, na Arena da Amazônia. Serão disponibilizados 500 ingressos. A inscrição acontece até o dia 28 e o sorteio será dia 29 de novembro. Clica aqui para se inscrever .

Até o momento, o show tem como atrações confirmadas, Zé Vaqueiro, Xand Avião e anfitrião Gusttavo Lima.

Histórico

O Governo do Amazonas sorteou, no mês de outubro, 3 mil ingressos para o jogo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Foram realizados sorteios diariamente e os resultados divulgados nas redes sociais do Governo do Amazonas e no site da Vacina Premiada.

Leia mais:

Com vacina premiada, Hemoam bate meta em doação de sangue

Amazonenses "dão o sangue" para assistir jogo da Seleção Brasileira