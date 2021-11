Bloco Sapatônica faz “esquenta” para público LGBTQI+ em Manaus

O Bloco visa promover representatividade e pertencimento para mulheres lésbicas | Foto: Reprodução





MANAUS (AM)- Já estão à venda os ingressos para o esquenta do "Bloco Sapatônica" que acontece na próxima sexta-feira (26), no Espaço Cultural Muiraquitã, localizado na rua Cumucim, Aleixo.

O evento promete entretenimento e diversão para os mais diversos públicos.

O Bloco visa promover representatividade e pertencimento para mulheres lésbicas, além de bissexuais, transexuais e apoiadores da causa.

Segundo a produtora Loren Lunière, organizadora do evento, o sapatônica também incentiva a inclusão e uma maior participação de artistas lésbicas no meio cultural.

" Nosso line-up da primeira edição é composto por mulheres como Rebecca Grana que tem 15 anos de carreira na música amazonense, uma das mais experientes artistas lésbicas em atuação; Egda Carolyn, cantora da nova geração que aos 23 anos faz um excelente trabalho autoral nos streamings e, por fim, DJ Luana Aleixo que é reconhecida como uma DJ que arrasta um grande público nos blocos e festas LGBTQIA+ manauara " Loren Lunière, produtora

Os ritmos que agitarão o esquenta variam do funk e brasilidades, sertanejo e Axé. Os ingressos para o 1º lote custam R$ 30 e podem ser adquiridos no site da Sympla. (https://www.sympla.com.br/evento__1413836 )

Serão obrigatórios apresentação do cartão de vacina com ciclo vacinal completo e uso da máscara.

Leia mais:

Atleta trans, Alana McLaughlin estreia no MMA com vitória

Parada LGBTQI+ não irá para as ruas por conta da Covid-19