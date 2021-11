“Fórum Amazonas de Museus” acontece no formato híbrido em Manaus

O Fórum Amazonas de Museus tem a proposta de reunir estudantes, pesquisadores e profissionais para buscar propostas que fortaleçam os museus | Foto: Michael Dantas

MANAUS (AM)- Acontece nos próximos dias 23 e 24 de novembro, das 14h às 17h, em formato híbrido, a primeira edição do Fórum Amazonas de Museus.

A transmissão on-line vai ser por meio do canal Cultura do AM no Youtube, enquanto 100 vagas estão disponíveis para participação presencial, no Palacete Provincial, com inscrições no Instagram da Cultura (@culturadoam).

O secretário Marcos Apolo Muniz destaca que o Fórum Amazonas de Museus tem a proposta de reunir estudantes, pesquisadores e profissionais para buscar propostas que fortaleçam os museus, empregando ciência, tecnologia e inovação; além de repensar o Museu após a flexibilização das medidas restritivas de combate à pandemia, a fim de diversificar, potencializar e disseminar conhecimento.

" Estamos avaliando cenário e propostas para nortear a retomada das atividades dentro dos nossos museus e aproximar a comunidade acadêmica e a população " Marcos Apolo Muniz, secretário de cultura

Na abertura, tem o painel “Plataformas Digitais nos Museus”, com Orlando Manescky, artista e doutor em Comunicação e Semiótica, que vai ministrar a palestra “Amazônia: Processos de pesquisa e construção de uma coleção em viva”; e Brendan Ciecko, fundador e CEO da Cuseum, uma plataforma que ajuda museus e organizações culturais a atrair visitantes, interessados e patrocinadores, que vai falar sobre “Como a tecnologia emergiu como o principal impulsionador de engajamento, inspiração e inovação em museus durante a pandemia”.

A palestra conta com tradução simultânea | Foto: Divulgação





A palestra do norte-americano Brendan Ciecko, que tem o apoio da Embaixada dos Estados Unidos, vai contar com tradução simultânea.

No dia 24, o painel “Museu e Economia Criativa”, com Valcir Bispo Santos, doutor em Planejamento Urbano e Regional, vai abordar o tema “Museu como espaço de desenvolvimento econômico: principais desafios e políticas públicas”; e “Importância na Preservação Museológica através de Acervos Digitais”, com Leandro Aguiar, mestre em Ciência da Informação, que vai ministrar a palestra “Patrimônio para quê? A função social e a importância da preservação do patrimônio cultural no Amazonas”.

