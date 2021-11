Concurso de Bandinhas e Marchinhas terá premiação de R$ 18 mil no AM

A seletiva acontecerá no dia 11 de dezembro, no Palacete Provincial, localizado no Centro de Manaus | Foto: Acervo Banda do Galo

MANAUS (AM)- Já iniciou em Manaus, as inscrições para o 1º Concurso de Bandinhas de Frevo e Marchinhas do Amazonas, que tem como objetivo incentivar talentos e fortalecer a tradição do carnaval de rua na capital amazonense.

Os interessados podem se inscrever de forma gratuita por meio da internet no site https://galodemanaus.com.br/ até o dia 28 de novembro.

Os artistas que mais se destacarem vão ser premiados em dinheiro, além de ganharem a oportunidade de se apresentar na tradicional "Banda do Galo", no Carnaval 2022.

A seletiva acontecerá no dia 11 de dezembro, no Palacete Provincial, localizado no Centro de Manaus e será realizado por uma comissão especializada no assunto, o evento contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Galo de Manaus, que atualmente conta com mais de 50 mil seguidores.

O produtor e idealizador do evento, Theo Alves, com mais de 20 anos dedicados à carreira artística e ao movimento cultural, empenha toda experiência carnavalesca nesse festival.

" Precisamos resgatar as tradições do carnaval de rua, valorizar os músicos de fanfarras e incentivá-los a crescer profissionalmente fazendo música. O carnaval é uma grande oportunidade para todos " Theo Alves, produtor e idealizador do evento

Uma das motivações para a realização do concurso é fazer um resgate das raízes do tradicional carnaval, que, ao longo dos anos, foi incorporado a outros ritmos e além disso criar uma orquestra própria de frevos para o Galo de Manaus.

Sentindo a necessidade de criar uma opção de frevo na cidade, Theo Alves idealizou uma orquestra de frevo em 2017, mas sem recurso não pôde seguir com o projeto.

Premiação e critérios de seleção

Ao todo, o concurso premiará 48 músicos e até seis maestros ou coordenadores musicais, distribuindo um total de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) em prêmios, potencializando os efeitos de distribuição de renda aos fazedores de cultura.

Toda a seleção gira em torno do frevo, ritmo pernambucano que faz parte do carnaval brasileiro há gerações. Em canções desse estilo musical, os participantes vão se apresentar aos jurados e mostrar todo o talento.

O formato das apresentações, bem como o repertório a ser escolhido e todos os critérios do concurso estão disponibilizados em edital, no endereço eletrônico do Galo de Manaus ( https://galodemanaus.com.br/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTO-CONCURSO.pdf ).

Este Projeto foi Contemplado pelo Prêmio Feliciano Lana - Aldir Blanc - SEC 2020.

