"Café com especialista" abre inscrições para última edição em 2021

MANAUS (AM)- A última edição do Talk Show Café com Especialista de 2021, realizado pelo programa Negócio à Negócio (NAN) do Sebrae Amazonas, está com suas inscrições gratuitas abertas.

O evento ocorrerá on-line, quinta-feira (25), às 19hs e conta com inscrições limitadas.

Nesta edição, o evento traz a participação especial da renomada palestrante e psicóloga Meiry Kamia, com o tema: “Motivações para Empreender”, ensinando como podemos desenvolver a motivação diária para os negócios.

O Café com Especialista contará também com a moderação da psicóloga e consultora Ana da Luz Monteiro e será um momento de mostrar como pessoas motivadas são mais produtivas, criativas, resilientes, comprometidas, mais felizes e realizadas no trabalho.

As inscrições para o Talk Show online são gratuitas e podem ser feitas por meio do site oficial do evento, com acesso pelo link: www.cafecomespecialistaam.com.br

Meiry é conhecida por suas palestras impactantes e dinâmicas, foi eleita Psicóloga de Destaque do Estado de São Paulo 2020 pela Alesp – Assembleia Legislativa do Estado de SP, possui uma extensa base acadêmica: psicóloga, teóloga, mestre em Administração de Empresas, com especialização em Neurociência e Física da Consciência.

É também hipnoterapeuta ericksoniana (Hipnose indireta que consiste em acessar recursos inconscientes com o objetivo de superar problemas físicos e emocionais através do transe hipnótico).

Autora dos livros “Motivação sem truques” e “Pílulas Mágicas para o Sucesso”, Meiry Kamia é ilusionista profissional considerada a melhor da América Latina pela Federação Latino-Americana de Artes Mágicas (FLASOMA).

O evento será mediado por Ana da Luz Monteiro, consultora com vasta experiência em Desenvolvimento Humano nas organizações. Ana já foi consultora do Centro da Indústria do Estado de Amazonas por 20 anos.

O evento Café com Especialista é uma promoção do Sebrae que visa contribuir para o desenvolvimento do empreendedor da região trazendo especialistas em temas que inspiram os empresários e futuros empresários a construir um negócio sólido e com visão estratégica.

