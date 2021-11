Livro sobre refugiados venezuelanos é lançado em Manaus

O autor traz o processo migratório não sob a ótica da vitimização, mas no redescobrimento do seu protagonismo por meio de suas habilidades naturais | Foto: Divulgação Secom

MANAUS (AM)- Acontece na próxima sexta-feira (27), às 9h, no Teatro Manauara, o inédito lançamento de uma obra voltada ao público de imigrantes venezuelanos instalados em Manaus.

O livro “De Refugiado a Conquistador”, do músico e conferencista Luis Rafael Gonzalez, é o resultado do acompanhamento do autor a muitos dos seus conterrâneos no processo migratório no Amazonas, não sob a ótica da vitimização, que todo estrangeiro longe da sua terra carrega, mas no redescobrimento do seu protagonismo por meio de suas habilidades naturais.

Para o autor, a verdadeira "migração" deve acontecer na mente, especialmente dos venezuelanos, que foram obrigados, por situações intoleráveis, a deixar sua pátria, mas que nunca imaginaram a dura realidade que enfrentariam fora de suas fronteiras.

" Neste livro você encontrará, além de detalhes que provavelmente não conhece sobre esse o processo migratório, princípios práticos, comprovados na minha experiência, na orientação de centenas de irmãos e no incentivo para que todos conquistem novos territórios com nobreza ao se desfazer de tudo: o peso da vitimização que os impede de atingir seu pleno potencial " Luis Rafael Gonzalez, músico e conferencista

Na publicação, o escritor ainda revela que veio para Manaus com a ideia fixa de viver da paixão pela música onde já tem uma carreira consolidada. Mas, a realidade dos seus compatriotas fez o artista mudar de opinião.

| Foto: Reprodução

“Queria, de alguma forma, ajudá-los, mas não com a visão assistencialista que o populismo nos ensinou. Mas, com uma visão de mudança de mente, de troca de paradigmas, de tirá-los da vitimização e empoderá-los como conquistadores, com a visão de restaurar a sua verdadeira identidade como filhos de uma nação que ajudou na libertação de cinco países do continente”, resume.

E, nem só de “pequenas vendas” nos semáforos ou “morando em tendas improvisadas” vive a colônia venezuelana em Manaus. Luis Rafael Gonzalez conta que grande parte dos imigrantes já conseguiu um lugar ao sol. Eles estão inseridos em vários segmentos do mercado, como técnicos em refrigeração, cabelereiros, manicure ou postos em supermercados.

Mais informações: (92) 98548-4165

Leia mais:

Escola de Manaus recebe palestra de Sérgio Freire

Manhã cultural realiza edição com literatura indígena