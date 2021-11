Maués recebe mostra fotográfica que valoriza a cultura local

Integram a exposição fotografias feitas nas comunidades de Santo Antônio do Moraes e do Limão | Foto: Divulgação

Maués recebe a mostra itinerante Exposição Traços de Maués que, a partir de fotografias de moradores do município, retrata a cultura, o cotidiano e a identidade local.

A mostra terá início na Feira do Produtor das 5h às 12h, no dia seguinte segue para a Igreja da Matriz, das 8h às 12h, e se encerra na Praça de Alimentação Homero de Miranda Leão, onde fica entre os dias 22 e 24 de novembro com visitação entre às 18h e 22h.

O idealizador do trabalho que deu origem à exposição é o fotógrafo Homero Lacerda, que vivenciou uma imersão por Maués buscando retratar elementos tradicionais da região, atividades de lazer e econômica de moradores, culinária local, paisagens naturais e estruturas urbanas.

" Minha intenção é que essas fotografias contem histórias, retratando não só a beleza da região, mas a diversidade cultural e artística de Maués, fazendo com que os cidadãos reconheçam eles mesmos e seus antepassados nelas " Homero Lacerda, fotógrafo

A exposição é dividida em três etapas: Filhos da Cura, Filhos da Expressão e Filhos do Rio. A mostra evidência os saberes tradicionais de curandeiros, benzedeiras e parteiros, reafirma o compromisso do povo com sua fé com os bois de terreiro, cirandas e escolas de samba que se misturam com os traços originários e indígenas, e o catolicismo, como a Irmandade do Divino Espírito Santo, que tem o seu líder, mestre de gamba Ismael Pinheiro Filho, como um dos principais personagens da mostra. Retrata também a forte participação da nova geração de Maués.

Integram a exposição fotografias feitas nas comunidades de Santo Antônio do Moraes e do Limão. As obras a serem expostas posteriormente serão doadas a alguns moradores.

