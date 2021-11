Espetáculo "Natal Itinerante" estreia em Rio Preto da Eva, no AM

O projeto faz parte do programa +Cultura. | Foto: Michael Dantas

RIO PRETO DA EVA (AM) - A cidade localizada a 57 quilômetros de Manaus foi a primeira a receber o “Natal Itinerante”, que compõe a campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”.

A iniciativa vai seguir por cinco cidades do interior e cinco bairros da capital, com intervenções artísticas sob o comando da "Companhia Metamorfose".

As atividades iniciaram no fim da tarde, com uma carreata com Papai Noel, Mamãe Noel e personagens natalinos pelos bairros do município.

Já no Campo de Areia de Rio Preto da Eva foi montada uma carreta palco para apresentação do espetáculo “A Caravana Mágica do Natal”.



" A partir de agora seguimos estrada e temos no roteiro Silves, Presidente Figueiredo, Autazes e Iranduba. Já na capital, levaremos o ‘Natal Itinerante’ para o conjunto Viver Melhor, no Santa Etelvina; Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Novo Aleixo e Nova Vitória. " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

Para a coordenadora de Cultura de Rio Preto da Eva, Valéria Nogueira, a proposta da Prefeitura da cidade é ampliar a programação cultural por meio da parceria com o Estado.

" É uma honra receber esse projeto e proporcionar shows e espetáculos de teatro para a população. " Valéria Nogueira, coordenadora de Cultura de Rio Preto da Eva

Durante uma hora, atores da Companhia de Teatro Metamorfose se revezam no palco para apresentar personagens tradicionais do Natal.

Em cena, eles dançam e fazem brincadeiras e com as crianças que estão na plateia até a entrada do Papai Noel e da Mamãe Noel, momento mais esperado pelo público infantil.

" Para nós, é um sonho sair de Manaus para lugares onde as pessoas precisam estar próximas da arte, levando uma mensagem de alegria depois de um momento tão difícil. " Socorro Andrade, diretora do grupo

Tainá Carvalho é mãe de Calebe, de 5 anos, que não conseguiu conter a alegria diante dos personagens.





" É um momento muito especial para as nossas crianças, muita diversão. " Tainá Carvalho,





Luciana Souza levou a filha, dois netos, um sobrinho e dois filhos da vizinha para conferir a programação após ouvir o anúncio do Papai Noel nas ruas de Rio Preto da Eva.

" O carro passou pela nossa rua e nós atendemos o chamado. As nossas crianças são carentes de atividades assim, precisávamos disso para os nossos filhos. " Luciana Souza,

Iana Lima também chegou ao Campo de Areia após a carreata do Papai Noel. Ela estava acompanhada da filha, irmã e mãe.

" Estamos saindo de casa aos poucos e, em Rio Preto da Eva, não temos muitas opções culturais para as crianças. Foi muito bom. São eventos que podem ter sempre. " Iana Lima,

O projeto faz parte do programa +Cultura e é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

