Ilko Minev lança livro sobre o amor durante a Segunda Guerra Mundial

Para você que é amante de um bom livro que mistura fatos reais com ficção e romance, o lançamento da Buzz Editora "Onde estão as flores?", de Ilko Minev, garantirá uma viagem pelas memórias de Licco Razan.

Nascido em 1920, na Bulgária, Licco tem muita história para contar, especialmente sobre a paixão pelo grande amor da sua vida, Berta.

Ele compartilha suas lembranças e lições, registrando acontecimentos acumulados em mais de noventa anos.

Com vigor e clareza, narra os acontecimentos que presenciou antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, a fim de que aqueles longos e tenebrosos anos jamais sejam esquecidos.

“Já é tempo de aprendermos com as lições do passado e impedirmos que a ideologia, a economia, questões raciais, étnicas, religiosas ou de qualquer outra espécie justifiquem ditaduras, campos de concentração, holocaustos, torturas e outros crimes contra a humanidade.”

Menino judeu criado pelo avô, perdeu os pais ainda jovem e precisou trabalhar desde cedo para cuidar de seu irmão. Passou por anos turbulentos e difíceis até sua chegada acidental à Amazônia. Conseguiu sobreviver, enquanto muitos dos seus conhecidos ficaram pelo caminho.

Licco pagou pelas omissões e erros do passado, e escreveu relatos para que seus descendentes — e quem mais queira ler — saibam enfrentar com mais facilidade, sabedoria, entusiasmo e responsabilidade os desafios que terão pela frente. O livro vai prender e emocionar o leitor com a história desse sábio ancião e com os ensinamentos que você levará para vida.

Sobre o autor

Ilko Minev nasceu na Bulgária, em 1946, mas se define como brasileiro. Há 45 anos morando no Brasil, o escritor gosta tanto da região amazônica, lugar que escolheu para morar e criar sua família, que se considera um caboclo.

Das suas andanças pela região nasceram muitas histórias, três delas registradas em livros: "Onde estão as Flores?", "A filha dos rios" e "Na sombra do mundo perdido", sua mais recente obra lançada pela Buzz Editora.

