O Mundo Encantado do Natal já anima os bairros de Manaus

Manaus (AM) - A magia do Natal já encanta Manaus. A capital amazonense está na rota do “Natal Itinerante”, projeto que compõe a campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”.



Nesta quinta-feira (25/11), a carreta palco, sob o comando da Companhia de Teatro Metamorfose, chega ao bairro Novo Aleixo; e na sexta-feira (26/11), ao Residencial Viver Melhor, no Santa Etelvina, para alegria da criançada.

O projeto faz parte do programa +Cultura, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com outros órgãos do Estado.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, as apresentações vão acontecer sempre às 17h, em espaços abertos. Ele adianta que, no caso do Novo Aleixo, a estrutura vai ser montada na rua Cariré; e no Residencial Viver Melhor, o ponto fica na primeira etapa, na avenida da Conquista, Lago Azul.

“Queremos estar próximo da população, para que todos tenham acesso às atividades culturais”, afirma o titular da pasta de Cultura e Economia Criativa. “Nossas equipes estão nos bairros e no interior com intervenções artísticas e com personagens como Papai Noel e Mamãe Noel, que recebem as crianças para fotos”, acrescentou.

Teatro

Em cena, a Companhia Metamorfose apresenta o espetáculo “A Caravana Mágica do Natal”, com personagens tradicionais da época.

“O enredo é colocar em cena símbolos natalinos de forma divertida, para que as pessoas entendam o significado de cada um dentro dessa festa”, explica Socorro Andrade, diretora do grupo. “A árvore de Natal, por exemplo, traz os sentimentos da família nos adereços que são adicionados ao longo dos anos”, disse a diretora.

No elenco estão os atores Cleyton Tenório, Weldson Rodrigues, Luiz Marçal, Fabrício Mendes, Beatriz Silva, Lien Carneiro, Nicole Tavares, Débora Rodrigues, Jamily Vitória e Aline Cassiano.

A confecção de bonecos e adereços é de Paula Andrade, perucaria de João Pontes, criação musical e trilha sonora de Cleyton Tenório, coreografias de Weldson Rodrigues, com direção geral de Socorro Andrade.

