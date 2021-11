Fametro realiza “Vitrine Gastronômica” em Manaus, nesta quinta (25)

O evento “Vitrine Gastronômica” é a primeira edição do curso | Foto: Divulgação

Manaus (Am)- A primeira edição do “Vitrine Gastronômica: Memórias Culinárias do Norte ao Sul do Brasil”, com diversas comidas típicas começa nesta quinta-feira (25).

A entrada é liberada e o evento que é promovido pelo Centro Universitário Fametro, começa a partir das 16h, na Unidade 5, localizada na Avenida Constantino Nery, 3204.

De acordo com a reitora, Maria do Carmo Seffair, este evento é organizado pela coordenadora do curso de Gastronomia em parceria com os acadêmicos finalistas do curso.

" Foi muito bem planejado para atender o público e dessa forma, colocando em prática tudo o que se aprendeu em sala de aula " Maria do Carmo Seffair, reitora

Conforme declarações da coordenadora Márcia Martins, do curso de Gastronomia os visitantes poderão comprar os pratos elaborados pelos acadêmicos e serão onze barracas com pratos diferentes preparados pelas equipes. "Feijão tropeiro com torresmo, Arroz carreteiro, Arroz de cúxa, Bolinho de abóbora com carne seca e entre outros. Os valores dos pratos são acessíveis e variam entre R$10,00 e R$15,00”, comentou.

O evento “Vitrine Gastronômica” é a primeira edição do curso, seus participantes são os acadêmicos finalistas e surgiu da disciplina “Atividades práticas em Gastronomia 2”, ministrada pelo professor Michel Brito.

Todos os alunos serão avaliados pelos professores e convidados, para assim, obter a nota para a disciplina do projeto. Os convidados só são identificados na hora da avaliação.

