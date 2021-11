Largo de São Sebastião estreia decoração de Natal neste domingo (28)

São quase 600 profissionais contratados diretamente | Foto: Michael Dantas

Manaus (Am)- Será inaugurada oficialmente neste domingo (28), a decoração de Natal no Largo de São Sebastião.

No mesmo dia, o Centro Cultural Palácio da Justiça abre as portas como sede da Fábrica do Papai Noel. As atividades fazem parte da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”.

No Largo de São Sebastião, a programação vai contar com espetáculos dos Corpos Artísticos, apresentações de diversas linguagens e de grupos participantes do Festival Amazonas de Corais (Famcor), paradas com personagens natalinos e Feira de Economia Criativa.

Além da tradicional árvore de Natal, o espaço também ganha um presépio e um corredor iluminado para fechar o circuito do Largo.

Já a Fábrica do Papai Noel, instalada no Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, 901, no Centro, vai funcionar até 23 de dezembro, das 17h às 21h. O acesso é gratuito, mediante agendamento pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ), e a apresentação do comprovante de vacinação.

Na visita, as crianças vão conhecer diversos setores da fábrica e também o espaço de Costura da Mamãe Noel, assim como se tornar ajudante do Papai Noel.

Além da tradicional árvore de Natal, o espaço também ganha um presépio | Foto: Michael Dantas

Montagem

A estrutura no entorno do Largo e no Palácio da Justiça começou a ser montada. Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a programação diversificada ampliou a capacidade de contratação de trabalhadores da cultura e da economia criativa.

" São quase 600 profissionais contratados diretamente, e isso tudo se multiplica a partir do momento que temos um alcance ainda maior, movimentando a engrenagem da economia da cultura. Todo o roteiro foi pensado para contemplar o máximo de pessoas, entre trabalhadores da cultura e economia criativa, artistas e público " Marcos Apolo Muniz, secretário

O material foi produzido na Central Técnica de Produção (CTP), gerenciada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e na qual também são confeccionados figurinos e cenários para espetáculos do Estado.

O projeto faz parte do programa +Cultura, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Leia mais:

Mundo Bita apresenta musical de Natal em Manaus

Operação "Natal da Esperança" intensifica policiamento em Manaus