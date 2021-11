Banda Maskavo realiza luau em Manaus nesta sexta-feira (26)

No palco, também se apresentam Johnny Jack Mesclado e Adriano Arcanjo | Foto: Divulgação

Manaus (Am)- Com músicas que falam de amor, paz e energias positivas, a banda de reggae Maskavo se apresenta em Manaus nesta sexta-feira (26), a partir das 21h.

O ‘Luau Reggae Blue’ acontece na Toca do Murilo Rayol, no bairro Ponta Negra, com ingressos limitados.

O lugar foi escolhido como cenário por ser às margens do Rio Negro, e com uma vista privilegiada, onde os amantes da natureza podem contemplar o brilho do luar e a beleza das águas, ao som do reggae.

A banda faz show em Manaus e em outras cinco cidades neste mês de novembro, com a turnê de retomada "Liberdade para todos que sabem amar".

No palco, também se apresentam Johnny Jack Mesclado e Adriano Arcanjo. O objetivo é proporcionar um reencontro da “geração blue”, que frequentava os eventos do coração blue e jack in blues, além de à nova geração a vibe do reggae e blues.

“A gente vai cair na estrada! De máscara, álcool gel e se cuidando geral, pandemia ainda segue. Mas o reggae precisa levar boas vibrações pra todos os lugares!!! Pega aí nossa agenda”, informou a banda MASKAVO em uma publicação nas redes sociais.

No contexto manauara, a Maskavo se destaca porque já esteve diversas vezes em Manaus. No início dos anos 2000, a banda fez parte do melhor momento do reggae amazonense com apresentações no Coração Blue e na Academia de Tênis, sempre ao lado das bandas Casulo e Johnny Jack Mesclado, que arrastavam uma legião de fãs.

Os ingressos podem ser obtidos pela pela internet, no site www.ingressofly.com ou presencialmente em um dos pontos de venda, nas Lojas Via Uno, Shopping Manauara, Sumaúma, Amazonas Shopping e Grande Circular.

A Banda Maskavo

A história começa em Brasília, onde os integrantes se conheceram. Da amizade, nasceu a a trajetória do grupo, que começou sob a influência de várias bandas de reggae, nos mais variados estilos.

O ano 2000 foi o grande divisor de águas, pois foi quando houve uma mudança significativa na formação da banda e troca de vocalista. Foi quando o grupo decidiu, por fim, se dedicar de corpo e alma para realizar o sonho de viver da música.

Toda a discografia está disponível no site e ( http://www.maskavo.com.br/ ), assim como a agenda e outras informações sobre a banda.

A formação atual conta com o guitarrista Prata, o vocalista Marceleza, o tecladista Felipe Passos, Vini Gomes na bateria e Alexandre Santos no baixo.

