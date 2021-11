Feira Criativa apresenta atrações com temática natalina em Manaus

O evento ocorre no próximo domingo (28) | Foto: Reprodução/Secom

Manaus (AM) - A programação do “Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição de Natal”, neste domingo (28), contará com diversas atrações com temática natalina: tem aula-show com receita de pavê de chocotone do chef Fernando Souza, da Alquimia Arte Culinária, inauguração do presépio com benção do bispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner e apresentação de fanfarra natalina.

A programação no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA, na avenida Silves, 1.222, Distrito Industrial, zona sul) acontece das 7h às 17h, com acesso gratuito, mediante o comprovante de vacinação.

O roteiro do projeto, que faz parte do programa +Cultura, um pacote de ações voltadas à cultura e à economia criativa, inicia com o Café Criativo, assinado pela Rota dos Chefs.

A partir das 9h, o público tem à disposição exposição de produtos em segmentos de antiquário, gastronomia, sebo, artesanato, elementos indígenas, escola de arte, design gráfico, design de moda e games.

Na cúpula, às 11h, vai ser inaugurado o presépio com benção do bispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e participação do coral adulto do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

A partir de meio-dia, o cantor Armando de Paula assume o palco para uma apresentação em formato acústico. A programação conta ainda com fanfarra natalina e dança indígena.

Já a mesa redonda do dia, no Cine Silvino Santos, começa às 14h, com o tema “O Mundo dos Games: Tendências e Possíveis Carreiras”, enquanto, no hall, às 14h, acontece o campeonato de jogos eletrônicos.

" Oferecemos atividades diversificadas para atender a todos os perfis de públicos, entre população e empreendedores, para impulsionar a retomada da economia no Estado. Desta forma, a Feira Criativa vai funcionar todos os domingos até o dia 19 de dezembro e vamos avaliar esse retorno para projetar perspectivas de cenários para o ano que vem " comenta Marcos Apolo Muniz,, secretário de Cultura e Economia Criativa.

Aula-show

Às 15h, o chef Fernando Souza vai ensinar a receita de pavê de chocotone no pote. Ele explica que a proposta é apresentar uma sobremesa rápida para as festas de fim de ano.

