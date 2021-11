Programação artística do Natal das Águas inicia em Manaus

A programação artística inicia no primeiro domingo de dezembro (5) e segue até 29 | Foto: Arquivo Semcom

Manaus (Am)- A programação “Natal das Águas, Luz da Esperança”, vai investir na economia cultural mais de R$ 3,3 milhões para a realização das apresentações artístico-culturais do projeto.

A Prefeitura de Manaus, em uma ação entre o Fundo Manaus Solidária (FMS) e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), vai gerar, por meio do projeto, mais de 4,5 mil postos de trabalho diretos e indiretos em toda a capital.

A programação artística inicia no primeiro domingo de dezembro (5) e segue até 29, com mais de 250 artistas envolvidos nas mais de 70 apresentações livres nos segmentos de teatro, dança, música, corais e fanfarras, em quatro zonas da cidade.

Com apresentações na praça Dom Pedro II (Memorial Aldeia da Memória Indígena), Centro; na avenida Itaúba, zona Leste; no Viver Melhor, zona Norte; e no complexo da Ponta Negra, zona Oeste.

" Para que fosse possível montar essa programação, solicitada pela presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, realizamos uma pré-produção com o credenciamento de apresentações artísticas e de espetáculos, para que tivéssemos um elenco enriquecido e diversificado " Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult

Segundo Oliveira, o projeto “Natal das Águas, Luz da Esperança” está injetando recursos, diretamente, na cadeia cultural e criativa da cidade, gerando emprego e renda para mais de 900 famílias diretamente e a pelo menos outros 3,6 mil trabalhadores de forma indireta, parados há algum tempo em razão da pandemia da Covid-19.

O “Natal das Águas, Luz da Esperança” é um projeto integrado das secretarias municipais, coordenado pelo Fundo Manaus Solidária, que visa resgatar a esperança e a fé em dias melhores, com ações culturais de cunho natalino, festejando a chegada do menino Jesus e marcando esse novo momento que Manaus está vivendo.

Para Dulce Almeida, o “Natal das Águas”, além de aquecer o comércio local, trará muita luz e esperança à população manauara, que sofreu tanto durante toda a pandemia do novo coronavírus.

“Em nome desses artistas, quero agradecer ao prefeito David Almeida pelo fomento e apoio à classe que estava há tanto tempo sem eventos. Sem contar toda a cadeia econômica que se movimenta nessas grandes ações, como salões de beleza, motoristas de táxis e aplicativos, as lojas de vestuários, enfim, vai ser uma alegria imensa para esses profissionais, ter essa ampla participação levando arte, cultura e esperança para os quatro cantos da cidade”, afirma Dulce Almeida.

Por meio de uma balsa, o Fundo Manaus Solidária vai levar um grande presépio às comunidades ribeirinhas que compõem a zona rural da cidade, com entrega de presentes às crianças, apresentações teatrais e contos lúdicos de Natal, através da música e da dança.

Na primeira semana de dezembro, começam as instalações das árvores de Natal nas rotatórias de Manaus, como as bolas do Produtor, Ponta Negra, das Letras, do Eldorado, do Nova Cidade, e também na avenida Sete de Setembro e final da avenida Mário Ypiranga.

No aniversário de 352 anos da capital amazonense, o prefeito de Manaus, David Almeida, lançou o “Ballet das Águas”, espetáculo que mistura cores e músicas tradicionais de Natal, todas sincronizadas com o chafariz localizado na orla da Ponta Negra.

O evento, organizado pelo Fundo Manaus Solidária, marcou o início do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, ação que visa levar o sentimento natalino a toda a população de Manaus e que, de acordo com o chefe do Executivo municipal, será o maior da história da cidade.

Além do chafariz, está prevista para a orla da Ponta Negra, a instalação do maior presépio em movimento do Brasil, além da já tradicional árvore de Natal.

A programação do “Natal das Águas” também inclui iluminação de vias, viadutos, passagens de nível, ônibus e caminhões de coleta de resíduos, além de uma balsa com presépio que percorrerá as comunidades rurais de Manaus.

