Papai Noel aterrissa trenó nos shoppings de Manaus; veja onde e quando

Manaus (AM) - Com menos de um mês para o natal, uma das épocas mais esperada, o espirito natalino já paira pelo ar. As casas começam a receber enfeites, a cidade começa a se encher se luzes, as confraternizações começam a ser marcadas e os shoppings já se preparam para receber o "Bom velhinho".

Um dos momentos mais esperados pelas famílias manauaras na época de natal é a presença do Papai Noel nos shoppings centers.

As famílias preparam para levar suas crianças ao encontro de um dos símbolos do natal. Pensando nisso, o EM TEMPO listou quais são lugares que irão receber o bom velhinho no fim deste ano, além das diversas atrações de natal que acontecerão em Manaus.

Shopping São José

Para os moradores da zona Leste, a opção de poder conhecer o Papai Noel estará no Shopping São José. Um dos símbolos do natal estará aguardando as cartas das crianças da região com uma decoração única.

O espaço do Papai Noel ficará aberto todos os dias das 10h às 21h, com alguns intervalos, e além da presença do bom velhinho, ainda terá uma programação especial com o coral das crianças da escola Adventista, que vai acontecer no dia 4 de dezembro.

Todo o espaço comercial ainda contará com músicas natalinas, e terá shows de música na praça de alimentação de quinta a domingo, das 19h30 às 21h30.

Manauara Shopping

As renas são um dos símbolos do natal e serão o tema principal da decoração natalina do Manauara Shopping.

O "Natal das Renas Douradas" é marcado pela presença do Papai Noel, que receberá visitas todos os dias de 13h às 21h.

Na inauguração da programação, que foi no dia 6 de novembro, o Manauara Shopping realizou uma programação infantil com presença de personagens clássicos da época, que percorreram o centro de compras acompanhados por uma banda, levando a alegria e magia do período.

Shopping Ponta Negra

Com a temática "Natal dos Presentes", Shopping Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, já está com a presença do Papai Noel desde o dia 13 de novembro.

A chegada do Papai Noel foi marcada por uma parada natalina com a performance de personagens, música e passeio pelos corredores do shopping . O bom velhinho fica disponível para o público entre às 14h e às 21h, até o dia 16 de dezembro.

A partir do dia 17 até 23 de dezembro, o Papai Noel ficará por mais tempo para receber as cartinhas com os presentes das crianças: ele ficará até às 23h, justamente para atender a demanda que costuma aumentar com a chegada do natal.

Amazonas Shopping

Com o tema “Natal de encher os olhos”, a decoração do Amazonas Shopping para o período promete surpreender o público, com muitas luzes, cores e elementos tradicionais do Natal.

Além da tradicional árvore natalina, que este ano possui 12 metros de altura, o Papai Noel

O convidado de honra do período, o Papai Noel também está no local recebendo as famílias para as fotos, de terça-feira a domingo, das 15h às 21h.

Sumaúma Park Shopping

Com um show de neve e o espetáculo teatral 'A Hora Mágica", o Sumaúma Park Shopping está com a programação natalina desde o dia 13 de novembro.

O Papai Noel receberá os seus visitantes em um cenário que remete aos brinquedos de montar feitos a partir de madeira, com micro luzes e bengalas gigantes, e ficará no local das 13h às 21h (intervalo entre 17h e 18h).

Além disso, o show de neve, promete ser uma grande novidade e ocorrerá diariamente em três horários distintos: 16h, 18h e 20h.

Shopping Manaus ViaNorte

Localizado na zona Norte de Manaus, o shopping Manaus ViaNorte, com o tema "Natal na Neve", vai ter além da presença do Papai Noel, uma pista de patinação no gelo para adentrar a temática.

O Papai Noel está preparado para receber visitas de terça à domingo, de 15h às 20h, e estará em um espaço com árvores de natal, trenós, bonecos de neve e muitas luzes

O shopping ainda preparou espaços “instagramáveis” para fotos, simulação de congelamento, além de atrações musicais na praça de alimentação.

Manaus Plaza Shopping

O Natal do Manaus Plaza Shopping, localizado na Zona Centro-Oeste da capital amazonense, teve início, no dia 14 de novembro, e já está com o Papai Noel desde esse dia.

Na programação também vai ter personagens temáticos, como biscoito de gengibre, boneco de neve, árvore de natal, duende, soldadinho e renas.

O bom velhinho ficará todos os dias, até a véspera de natal, no dia 24 de dezembro, de 16h às 20h.

