Veja a programação cultural para o domingo em Manaus

Manaus (Am) - A programação cultural do fim de semana em Manaus traz temas natalinos e apresentações artísticas, com shows de humor para agradar todas as idades e gostos.

Centro Cultural Povos da Amazônia

No domingo (28), às 7h, começa o “Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição de Natal”, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na avenida Silves, 1.222, Distrito Industrial, zona sul), com acesso gratuito, mediante apresentação do comprovante de vacinação.

Entre os destaques da feira estão a aula-show com receita de pavê de chocotone do chef Fernando Souza, da Alquimia Arte Culinária; inauguração do presépio com benção do bispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner; apresentação de fanfarra natalina; e exposição de produtos em segmentos de antiquário, gastronomia, sebo, artesanato, elementos indígenas, escola de arte, design gráfico, design de moda e games.

A partir do meio-dia, o cantor Armando de Paula assume o palco para uma apresentação em formato acústico.

A mesa-redonda do dia, no Cine Silvino Santos, começa às 14h, com o tema “O Mundo dos Games: Tendências e Possíveis Carreiras”, enquanto, no hall, no mesmo horário, acontece o campeonato de jogos eletrônicos.

Ainda no domingo, às 17h, o ponto de encontro é no Largo de São Sebastião, no Centro, que vai receber a decoração de Natal, com um presépio e um corredor iluminado para fechar o circuito, além de contar com diversas apresentações artísticas, paradas com personagens natalinos e Feira de Economia Criativa.

Já o Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, 901, no Centro, vai funcionar como a Fábrica do Papai Noel até 23 de dezembro, das 17h às 21h. O acesso é gratuito, mediante agendamento pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ), e apresentação do comprovante de vacinação.

Na visita, as crianças vão conhecer diversos setores da fábrica e também o espaço de Costura da Mamãe Noel, assim como se tornar ajudante do Papai Noel.

Os projetos fazem parte do programa +Cultura, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Humor

Ainda no domingo, Fábio Rabin está de volta a Manaus com o espetáculo de stand-up comedy “Tá Embaçado”, às 19h, no Teatro Manauara, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.300. Os ingressos estão disponíveis em baladapp.com.br e na bilheteria do teatro.

O evento faz parte da campanha “Vacina Premiada”, do Governo do Amazonas, que realiza sorteio de ingressos para a população imunizada contra a Covid-19, por meio do site www.vacinapremiada.am.gov.br .

