Fametro realiza “Vila de Natal” com apresentação de corais

A Unidade abrirá as portas para a população | Foto: Divulgação

Manaus (Am)- Com o objetivo de incentivar a solidariedade e dar oportunidade aos alunos de diversos cursos do Centro Universitário Fametro, para demonstrarem suas atividades e projetos para o público em geral, será realizado o primeiro “Vila de Natal”, no dia 3 de dezembro.

O evento acontece das 9h às 21hs, no Mini auditório e Hall do G2 da Unidade 5 da instituição , prédio localizado na Avenida Constantino Nery, com entrada gratuita.

A Unidade que abrirá as portas para a população estará toda enfeitada com motivos natalinos e terá apresentação de corais.



Na programação está uma feira com estandes de comidas típicas natalinas feitas pelos próprios alunos do curso de gastronomia, a venda de ornamentos natalinos artesanais, um concurso de mesa posta, oficinas de maquiagem organizadas pelo curso de estética e oficinas culinárias de pratos típicos da ceia de natal, além da arrecadação de brinquedos.

Segundo a coordenadora do curso de Gastronomia Márcia Regina Martins, as arrecadações de brinquedos iniciaram antes, onde os alunos poderão entregar sua doação na coordenação do seu curso.

“Esses brinquedos serão entregues no dia posterior ao evento, para uma instituição que será divulgada”.

Após proposta da Feira, com retorno das aulas presenciais, é uma forma da Fametro realizar uma ação que reúna o corpo estudantil para trazer a alegria das festas de fim de ano e um sentimento de esperança para o ano que se aproxima.

Leia mais:

Fametro oferece mais de 10 mil bolsas de pós-graduação

Faculdade anuncia abertura do vestibular para medicina

Fametro realiza vitrine gastronômica em Manaus