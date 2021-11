Concurso de fotografia traz retratos do combate à pandemia na Amazônia

As imagens mais votadas por categoria receberão um certificado de destaque no encerramento do encontro | Foto: Alessandra Araújo

Com o objetivo de dar visibilidade aos olhares lançados para a saúde durante a pandemia da Covid-19, o III Encontro da Pós-graduação do ILMD/Fiocruz Amazônia e I Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas promovem um concurso de fotografias.

As fotos retratam ações de enfrentamento e pesquisa científica realizados neste período. A votação está aberta ao público por meio do link: https://bit.ly/3CLS9fM .

As imagens farão parte de uma exposição virtual fotográfica, dentro da programação do evento, que ocorre entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, das 9h às 17h (horário de Manaus), com formato online.

Além disso, as imagens mais votadas por categoria receberão um certificado de destaque no encerramento do encontro.

Ao todo, 24 fotografias participam do concurso, divididas em quatro categorias: Enfrentamento à Pandemia de COVID-19; Determinantes Sociais e Cuidado em Saúde de Populações Amazônicas; Fatores Biológicos e Eco-epidemiologia de Doenças na Amazônia; e Patógenos e Seus Vetores.

Os registros trazem desde personagens relevantes da saúde na floresta, como o Agente Indígena de Saúde (AIS) e o Agente Comunitário de Saúde (ACS), passando por imagens que simbolizam os desafios de acesso às comunidades isoladas, até o cotidiano do pesquisador em ações como coleta biológica.

“O concurso visa usar a fotografia como meio de expressão intelectual e artística, além de identificar a percepção da comunidade científica e profissionais de saúde sobre a pandemia, dando visibilidade aos trabalhos desenvolvidos por estudantes e demais participantes do evento neste momento histórico”, explica a coordenadora do encontro, Priscila Ferreira de Aquino.

O evento

O Encontro da Pós-graduação do ILMD/Fiocruz Amazônia visa discutir avanços científicos em temáticas de relevância para a pesquisa na pós-graduação. Neste ano, o debate central do evento será sobre sindemias, desafios e oportunidades da saúde pública contemporânea no Brasil, bem como os impactos causados pela pandemia da Covid-19.

Além de exposição fotográfica, a programação terá palestras, rodas de conversas, práticas integrativas, atividades culturais e apresentação de trabalhos científicos. O evento é aberto ao público em geral, mas com foco em pesquisadores, alunos de pós-graduação, graduação e de iniciação científica, e profissionais de saúde.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no site: https://bit.ly/3GtSU07 . Será concedido certificado para quem participar de mais de 70% da carga horária total do evento. A transmissão ocorrerá pelo canal no YouTube do PPGBio Interação - Fiocruz Amazônia ( https://bit.ly/3miIY1i ).

