Cantor e compositor Eraldo Bandeira lança clipe “Palavras” no YouTube

Manaus (AM)- Ícone de carisma e interação com o público em seus shows, Eraldo Bandeira lança nesta quarta-feira (1º) o novo videoclipe intitulado 'Palavras', no YouTube.

Após um tempo sem lançamentos autorais, o cantor e compositor queridinho do público amante de Cazuza, promete um novo sucesso para os fãs amazonenses.

O último álbum foi lançado em 2012. "Um espaço de tempo relevante sem lançar algo novo. Por isso, já vinha com esse projeto em mente. Com a abertura do edital, voltei a sonhar e conseguimos realizar esse projeto chamado Palavras", conta Eraldo Bandeira.

Quando questionado sobre o porque do nome do single e do novo EP, ele é direto: "palavras estão presentes no nosso dia a dia".

" Em todos os nossos momentos, felizes, tristes, sucessos e fracassos. Tentei exatamente mostrar a força que tem as palavras, curtas, longas, fortes, abertas, palavras que promovem o amor, palavras que destróem " Eraldo Bandeira, cantor

O clipe foi gravado no Cent Beer, pub onde Erado é artista residente. O novo Álbum Palavras tem 11 faixas inéditas. A canção que dá nome ao disco é a primeira a ser lançada. "A ideia é lançar uma música a cada mês juntamente com um clipe", explica Bandeira

Este projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa- 2022/ Lei Aldir Blanc- Prêmio Feliciano Lana.

Cantor e compositor desde 2003, com dois CD´s gravados, o último, "Saber Viver" foi lançado em dezembro de 2012. Canta em vários bares e casas noturnas de Manaus e é conhecido pela sua performance no palco e interação com o público.

